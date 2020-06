Día del Periodista: Para nosotros

Tweet Por Ricardo Novo* Nada de lo que pasa en la vida de un periodista es de casualidad. Como tales nos vemos en la obligación de responder al ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuando? ¿Dónde?... Esas cuestiones que día tras día se nos presentan en la vida cotidiana... Llegan, nos golpean, nos obligan a esmerarnos en la busqueda constante de la info y pensamos que sin esta obligación nos sentimos vacíos pero al mismo tiempo tenemos sentimientos, somos padres, hijos, hermanos y habitantes de una comunidad, queremos dar lo mejor , por eso desde nuestra profesión tratamos de acercar una mano si se puede y estar siempre donde se nos necesite aunque a veces no lleguemos... ....Tenemos la labor de responder las preguntas, pero no por una remuneración pretendida, sino por el simple y hermoso hecho de ser curiosos, vivir con inquietudes y querer despojarnos de ellas, pero al dejarlas atrás otras nuevas golpean las puertas de nuestra mente. Causa y consecuencia, todo un mismo enlace, una misma cadena. Somos criticos y criticados al mismo tiempo, siempre va a faltar algo, una frase, una imágen, un lugar que no visitamos, una noticia que no damos, un accidente o hecho cotidiano que no cubrimos, un gol que no gritamos, un festejo en el cual no estamos pero tengan la enorme tranquilidad de alma y corazón como la tenemos nosotros de que tratamos de hacer lo imposible por lograr esa nota, esa información, esa foto, ese vídeo y poder así trasladarselos pensando en que Uds. son al fin y al cabo el único destino posible de la información... Nuestros oyentes, lectores, nuestros seguidores fieles.... El comunicador, comunica, informa. El periodista va más allá... Se arriesga, se involucra en cada caso como si fuese parte de su propia vida, hasta lograr adaptarlo a su existencia. No es una profesión, es una vocación !!! Aunque algunos no tengamos un título colgado en la pared...Nacer para esto, formarnos para abrir y desarrollar ese talento de seres pensantes que la vida nos ha brindado !!! Por todo esto en este Día del Periodista además de festejar, queremos agradecerles por formar parte del día a día en la información junto a nosotros a través de LRP 942 Master FM 102.1 y de Master News el Primer Diario Digital de Rivadavia. Ricardo Novo * Director Grupo Master < Prev Próximo >