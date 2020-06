El origen de la tradición del Día del Padre en Argentina

Tweet Muchas familias celebran la jornada pero son pocos los que saben el porqué del origen de la fecha que se conmemora en todo el país. Los detalles de cómo se comenzó a agasajar a los padres. Los padres estuvieron exiliados del almanaque durante mucho tiempo: su día recién surgió en 1958. Comparativamente, el Día de la Madre existía desde 1923. Pasados treinta y pico de años, correspondía hacer algo por esos hombres que tan gentilmente cedían su apellido -primero como padres y luego como maridos. Así fue cómo, el domingo 24 de agosto de 1958 se festejó por primera vez en el país el Día del Padre. Aunque casi de inmediato, en los años 60, la fecha viró al tercer domingo de junio, en la que se mantiene ahora.

El origen de la fecha

La Liga de Padres de Familia había pedido que se institucionalizara un día en su honor ya que "cábele al padre, jefe indiscutido del hogar, generador de la vida en íntima unión con su esposa, marcar orientaciones, sostener, educar y ser guía y mentor del grupo familiar", fundamentó. El Consejo Nacional de Educación creó la fiesta y aceptó por "motivos patrióticos" la fecha propuesta por la Liga, que en 1958 cayó en domingo, y que de ningún modo podía discutirse: recordaba el instante en que el Padre de la Patria, José de San Martín, se convirtió en papá de Merceditas. Pero derivó en un problema porque al año siguiente el 24 de agosto fue lunes, y al otro, martes. "No es posible que festejemos nuestro día trabajando", gritaron indignados los progenitores. Así es que se lo pasó al tercer domingo de junio. Esta segunda fecha no surgió de hurgar en la paternidad de otros próceres, porque no era cuestión de que el bronce enrojeciera: Sarmiento tuvo dos hijos -Faustina y Dominguito- y no reconoció a ninguno; Belgrano ídem; Alberdi embarazó a doña Petrona Abadía y Magán y, en vez de casarse, se exilió en Montevideo; Urquiza tuvo decenas de hijos con sus criadas.