9 años esperando conocer al culpable de la muerte de Alexander

Este sábado 25 de enero se recuerda un nuevo aniversario de la trágica muerte sufrida por el niño que en ese momento tenia 9 años de edad, en una calle del barrio San José Obrero de América y por la cual no hubo y no hay culpables. Master News te recuerda como fue la cronología de todo lo ocurrido. LA TRAGICA NOCHE DEL 25 DE ENERO DE 2011 Esa noche cerca de las 22 horas Alexander, que se encontraba en la casa de su abuela sobre calle Gemesio salió a jugar y allí en la oscuridad de esta arteria encontró la muerte presumiblemente atropellado por una camioneta o un camión. El conductor del vehículo lo dejó tirado allí y emprendió la fuga. Familiares lo encontraron y llamaron al Hospital pero cuando lo trasladaron fueron en vano los intentos por salvarle la vida ya que las heridas sufridas por el niño eran graves y le provocaron la muerte. LO QUE DECÍA MASTER NEWS EL MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2011 Un niño de nueve años murió arrollado por una camioneta que se dio a la fuga y era intensamente buscada por la policía. Masternews fue el único medio que estuvo en el lugar y te cuenta a través de la palabra de la policía y vecinos lo sucedido. Cerca de las 22 horas en la ya entrada noche del martes 25 un niño de 9 años se encontraba jugando con familiares en una casa de la calle Gemesio entre Buenos Aires y Entre Rios en el barrio San José Obrero de América- nos dice la policía - esta calle es muy transitada por camiones y vehículos que cumplen tareas rurales por tratarse de un tramo de la Avenida de Circunvalación de América. En determinado momento el pequeño Alexander Milanesio cruza la calle desde la vereda de enfrente a su casa rumbo a la vivienda, por la calle en sentido oeste-este venía transitando un camión Mercedes Benz rojo en sentido contrario lo hacía una camioneta S10 Chevrolet blanca o gris( al decir de un testigo que vio cuando la camioneta frenó y luego arranco nuevamente) se estima por parte de la policía que el pequeño fue arrollado por la camioneta que si bien detuvo su marcha por un momento inmediatamente se dio a la fuga y era en horas de la madrugada intensamente buscada por policía y la GUM. A las dos horas de ocurrido el hecho arribó al lugar la policía científica para realizar las tareas de levantamiento de huellas y tratar de establecer como se produjo el accidente. Según fuentes extraoficiales el niño abría muerto a raíz de las múltiples heridas que sufrió en su cabeza y tendría varias fracturas, alguna de ellas expuesta por lo que dejaría entreveer que fue arrollado por el vehículo en cuestión. Alexander Milanesio tenía 9 años de edad era hijo de Verónica Carrizo y Carlos Milanesio, el pequeño vivía en el barrio Plan Familia Propietaria de América y se encontraba en el lugar del hecho circunstancialmente en la casa de una abuela. NUESTRA PRESENCIA APENAS SUCEDIDO EL HECHO Ricardo Novo Director de Master News fue junto a la policía una de las primeras personas en llegar al lugar del hecho y recuerda aquel momento "Era una calle muy oscura, cuando llegue al lugar todo el mundo pisaba por cualquier lado, había algunas huellas como de una frenada, un trozo de optica roja tirada en la calle (la policia no lo había advertido) y en el lugar un vecino interrogado por los agentes les dijo que había escuchado un golpe fuerte, que una camioneta había frenado y luego se fue del lugar raudamente. Cuando llegó la Policía Cientifica no tenían linternas para buscar alguna huella o rastros y les tuve que iluminar con la luz que trae la máquina de fotos. Luego de un rato fue Bomberos quien trajó reflectores y ahí se pudo iluminar el lugar. Fallaron las medidas de seguridad en la busqueda de pruebas desde el primer momento". Master News era en enero de 2011 el único Diario Digital de Rivadavia y la gente se enteró de lo ocurrido apenas sucedió leyendo nuestra info. En la mañana del 26 de enero la triste noticia impactaba con fuerza en la comunidad y comenzaron a oírse las primeras voces y tejerse las primeras hipotesís de lo que había sucedido. LA PRIMERA MARCHA Fue el 11 de febrero de 2011 cuando más de 4000 personas dijeron presentes en el centro de América acompañando a la familia Milanesio Carrizo. Allí su madre Verónica decía Entre llantos y con sus manos y voz temblorosas Verónica continúa diciendo:"A esa persona que lo hizo, no se quien fue, pero si tiene hijos que piense que él si los puede tener y a mi me lo mató y se fue. Tenemos una hija de 8 años que no puede estar en su pieza porque a ella le quedó la imagen de su hermano y tiene miedo. Su hermanito de tan solo 4 años me pregunta quien lo pisó al Ale? y vive abrazando la foto de su hermano. Solo eso nos queda, destrozaron nuestra vida. Les contamos esto porque si el responsable escucha, que sepa lo que hizo, como destrozó en un minuto mi familia. Nosotros reconocimos que había sido un accidente con todo mi dolor. Igual lo reconocimos, pero ya hace 18 días de la muerte de mi hijo, yo ya no pienso eso pero él me lo dejó tirado, no fue capaz de parar, lo dejó tirado, ni a un perro se le hace eso, eso no se llama gente ni ser humano pero solo le digo a esa persona con todo mi dolor que no no voy a bajar los brazos hasta que se esclarezca esto y aparezca el responsable y la justicia le haga pagar lo que me hizo a mi y a mi familia y vamos a seguir ... Desde ya mil gracias a todos los que nos acompañan hoy. Hoy fue mi hijo, si el día de mañana esto le pasa a alguien , nosotros vamos a estar acompañándolos como todos ustedes lo hacen hoy. Hay un papá que le falta un hijo, unos hermanos que les falta su hermanito, un barrio que le falta un chico, una escuela que le falta un alumno, un pueblo que le falta un niño. No quiero nada porque a mi hijo no me lo van a devolver, solo quiero justicia y que mi hijo descanse en paz, por favor si alguien sabe algo que no se calle por miedo, que el miedo no nos haga callar y deje impune esta muerte. Hoy hace 18 días que mi hijo murió y todo sigue igual, hoy fue mi hijo mañana puede ser otro chico, un nieto, un sobrino. Hoy estamos acá, deberíamos estar can Ale en casa cenando, a las autoridades les pido que no dejen que la muerte de nuestro hijo haya sido en vano y que nuestra familia sea una más de las que no recibimos explicación y justicia. Gracias a todos los que nos acompañan, mil gracias y por favor no se olviden de Alexander". LA SEGUNDA MARCHA Fue el viernes 25 de febrero a las 20:30 horas convocada través de la red social Facebook por Verónica Carrizo, mamá de niño de 9 años fallecido trágicamente. Una marcha de silencio donde se volvío a pedir Justicia por Alexander y se soltaron globos negros en señal de pedido de que la causa se encamine hacia la verdad. Lamentablemente aquí comenzó a verse que a la sociedad ya no le importaba lo sucedido porque el número de participantes había decrecido mucho. LA RECOMPENSA DE $ 200 MIL PARA QUIEN APORTE DATOS QUE LLEVEN AL ESCLARECIMIENTO DE LA MUERTE El 15 de febrero en una conferencia de prensa el entonces Intendente Municipal de Rivadavia Sergio Buil expresaba:" La semana pasada precisamente el día jueves hemos tomado conocimiento de lo actuado en la causa, estuvimos reunidos con la Fiscal María Cristina Cicca donde esta radicada en la UFI Nº 2 la causa. El día sábado la familia nos planteo la posibilidad de ofrecer una recompensa en pos de poder tener más información sobre los hechos ocurridos. Desde el momento en que la familia lo propuso y remarcamos esto, que es una idea exclusiva de la familia, la tomamos todos de manera unánime positivamente y decidimos emitir el decreto que el departamento ejecutivo elevó al Concejo Deliberante y que este ayer aprobó por unanimidad. Este decreto habla de una recompensa que se ofrece hasta $ 200.000, hay antecedentes en la provincia y en la nación de este tipo de acciones y obviamente que esta planteado en el marco de la legalidad. Obviamente que abogamos que todo aquel que tenga información la brinde en la Fiscalía, en la UFI Nº2 ". LA TERCERA MARCHA DEL SILENCIO Se realizó el martes 8 de marzo en el mismo lugar que las anteriores y a 41 días de la muerte del pequeño allí si notó de que la comunidad definitivamente estaba en "otros" temas ya que solo familiares y amigos muy cercanos se hicieron presentes además de los medios de comunicación que acompañaron a la familia en todo momento LA EXHUMACIÓN DEL CUERPO DE ALEXANDER Sucedió el 29 de marzo de 2011 y según datos recogidos por Master News, la Fiscalía Nº 2 que entendía en la causa a cargo de la Dra. María Cristina Ciccacci ordenó a personal policial a través de la presencia de su secretario privado y una instructora judicial la realización de pruebas de importancia en relación al Homicidio Culposo del cual fue víctima Alexander Milanesio. Estas diligencias se cumplieron en el cementerio de América donde fue exhumado el cuerpo del pequeño para llevarlo a la morgue del Hospital Municipal donde se le practicaron diversos estudios y se le extrajó muestras para realizar un cotejo de ADN, todo esto tendiente a lograr datos que acerquen la información necesaria para el esclarecimiento del hecho. Según pudimos averiguar en uno de los vehículos periciados y que se encuentraba incautado habrian encontrado manchas de sangre que luego de periciarlas se habría determinado que pertenecerían a un ser humano, estas manchas estarían en la carrocería de la camioneta Chevrolet S10 que se encuentra incautada en la comisaría de Rivadavia, por eso se ordenó el cotejo de ADN. Luego de concluido el estudio el cuerpo de Alexander fue llevado nuevamente a la necrópolis local. PERICIAS EN EL LUGAR DE LA TRAGEDIA Al lugar del hecho la policía local llevó la camioneta Chevrolet S 10 color gris que hacía ya más de 2 meses tenía secuestrada en calidad de averiguación de "presunto ilícito" según las palabras expresadas por el Sub Comisario Sergio Rodríguez. Según se ha comentado y la propia policía lo ha expresado en alguna oportunidad, en esa camioneta se habrían descubierto manchas de sangre humana en la parte de la defensa, la trompa y por debajo de la unidad, en la carrocería. Por eso hace ya un tiempo atrás había sido exhumado el cuerpo del pequeño Alexander en el cementerio local para realizar un cotejo de ADN que no ha arrojado nada en concreto porque no han llegado a manos de la justicia los resultados de este cotejo para dejar establecido si las manchas nombradas anteriormente pertenecen efectivamente o no al niño, contaba Master News. LA CUARTA MARCHA EN PEDIDO DE CONOCER AL O LOS CULPABLES Más de 800 personas participaron de esta marcha realizada el viernes 13 de julio de 2011 y Master News lo reflejaba así : Pasadas las 19.30 horas la gente comenzó a encolumnarse en la calle llegando casi a completar una cuadra colmada de vereda a vereda, allí se pudieron leer algunos carteles que rezaban "Queremos al asesino", "No nos mientan más", "No vamos a bajar los brazos", "Cuanto vale nuestro apellido ?", "Justicia, no plata", "Una vida no vale plata" y varios más que en forma también de pancartas llevaban los concurrentes a la marcha. Solos, delante de todos Verónica y Carlos encabezaron la marcha llevando la mamá una foto de su hijo apretada contra el pecho, detrás las personas acompañaban al grito de "justicia", batiendo palmas y algunos haciendo sonar tambores y redoblantes. El trayecto de recorrido fue prácticamente el mismo de las marchas anteriores, por calle Marcos Cachau hasta Avda Rivadavia, por esta hasta calle Gral. Rodríguez, desde allí una cuadra hasta San Martín y por esta última dos cuadras hasta empalmar nuevamente con Marcos Cachau llegando frente al Palacio Municipal donde primero Carlos leyó una carta escrita por los dos papás y luego Verónica habló a los presentes pidiendo JUSTICIA por su hijo muerto. Algunas personas comenzaron a dejar velas encendidas en la vereda de la Municipalidad pero los padres de Alexander fueron más allá de esto y subieron las escalinatas hasta llegar frente a la gran puerta de entrada del Palacio que estaba cerrada para dejar allí dos velas encendidas quizás como un pedido desesperado de ayuda a las autoridades locales, como una plegaria por el esclarecimiento de la muerte de su hijo, como un rezo por encontrar la verdad que ya hace casi 18 meses están buscando. LA PALABRA DE QUIEN FUERA EL ABOGADO DE LA FAMILIA MILANESIO El Dr. Darío Culacciatti decía a Master News el 14 de julio de 2011 "Creo que nadie de la gente que concurrió en un primer momento - dice Darío Culacciatti a Master FM - al lugar del hecho previno que este hecho fuera a ser uno que marcara historia en el Partido de Rivadavia, es el primer hecho en el cual se produce la muerte de un menor y la persona huye del lugar. Nadie previó que esto iba a movilizar a tanta gente y que iba a pasar tanto tiempo para que íbamos a encontrar la punta del ovillo. Creo que se pudieron hacer cosas mejores desde el inicio". "Al momento preciso del hecho creo que lo que falto fue la preservación en forma más fehaciente del lugar, creo haber visto en Masternews fotos tomadas sobre la cantidad de gente que estuvo casi, casi, casi al lado del lugar donde había quedado Alexander, lo que quiero decir es por lo menos que hubiera existido una zona de exclusión de 50 metros a la redonda donde nadie pudiera entrar a ese lugar y haberlo mantenido por lo menos durante un día entero para que al día siguiente con la luz del día se pudieran haber levantado todos los rastros, huellas, elementos que pudieran haber allí". Darío Culacciati siguió hablando por Master FM 102.1:"Hubo demoras de un mes y medio en la realización de las muestras que se habían tomado de isopado porque no existía el luminol. Quiero agradecer en nombre mío y de la familia de Alexander también del seguimiento del hecho que ha realizado no solo Master FM sino también Master News y creo que ha sido también de valorar que todos los habitantes de América, Rivadavia y el mundo hayan tenido una información fidedigna a partir del seguimiento diario de la noticia que se ha realizado, en función de hecho creo que se perdió un poco el miedo, que nosotros decíamos en un comienzo y hubo un poco más de suministro de información y así es que estamos hoy en una situación bastante distinta a la que estábamos cuando comenzamos a intervenir el pasado 20 de febrero, nosotros ya tenemos una certeza de que es lo que ha sucedido y esperemos que con el correr del tiempo podamos tener una certeza judicial de que es lo que sucedió". EL ARCHIVO Y DESARCHIVO DE LA CAUSA Recordemos que unos días antes de cumplirse el 5° aniversario de la muerte del niño en el año 2016 la justicia comunicó a los padres de Alexander que al no haber podido encontrar pruebas concretas y contundentes del quien pudiera haber sido el responsable de la muerte había decidido mandar las actuaciones a archivo. Casi dos meses después la Dra. Virginia Luna quien ya se había hecho cargo de la causa a pedido de los padres de Alexander en lugar del Dr. Culacciatti informaba a Master News "Con mucha alegría y emoción quiero contarles que nos acaban de notificar el desarchivo de la causa por la muerte de Alexander y que pronto aportaremos pruebas para la línea de investigación que nunca se siguió". Para agregar "En esta vida todo se paga. Quienes hicieron mál las cosas serán juzgados por los hombres y por Dios. Se enciende una nueva luz de esperanza para la familia de Alexander. No se hasta donde llegaremos, pero al menos vamos a hacer todo lo posible para que se haga justicia". Luego de algunos meses Luna también se desvinculó de la causa y todo quedó en la nada... La verdad de lo ocurrido sigue estando oculta... Hoy la familia de Alexander esta sola en la búsqueda de conocer quien asesino a su pequeño hijo aquel lejano 25 de enero de 2011. Esta fue la última noticia que se tuvo del caso que conmocionó a Rivadavia y la región, y que aún hoy a 9 años de ocurrido seguimos pidiendo por su esclarecimiento.