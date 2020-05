América cumple años: Añoranzas del pasado, orgullo por el presente e ilusión por el futuro

Tweet La ciudad de América, cabecera del Distrito de Rivadavia, hoy está cumpliendo su 116° Aniversario. En Master News convocamos al Historiador Alberto Orga para rememorar como fue la creación de "nuestra ciudad". La ciudad de América, cabecera del Distrito de Rivadavia, hoy está cumpliendo su 116° Aniversario. Sus inicios “El inicio de América es el 16 de septiembre, un inicio de características institucionales, o sea, es el momento en el que la provincia aprueba la petición de Dhiel (Carlos A. Dhiel su fundador) pero el pueblo ya se había armado con anterioridad a esa fecha, ya había gente viviendo, había algunos ranchos, algunos boliches…, había sido delegación a la que le habían dado el nombre de La Perla del Norte en función de la pulpería que estaba más al límite con La Pampa…, el pedido de Dhiel tiene que ver con la creación de la Estación América y solicita la creación del pueblo Carlos A. Dhiel, no de América…, divide las tierras, hace el primer plano el Agrimensor Enrique Grey y en función de eso se hace el remate 4 días antes, o sea el 12 de mayo de 1904, y la fecha de resolución de la creación del pueblo Carlos A. Dhiel es el 16 de mayo…” – expreso Orga Edificios públicos “Yo diría que el más antiguo y que aún se mantiene es el edificio del Banco Nación, que fue en sus inicios el Banco español del rio de la Plata alla por 1909, después pueden ser la esquina de Pittaluga, el Hotel Ruiz que fue el Hotel España, los archivos dicen que el primer huésped del hotel (1904) fue un tal Bustamante que justamente era administrador de Dhiel…” – recuerda Orga agregando que –“el decantamiento en esta preciosa cuidad que tenemos es producto de la presencia del ferrocarril, la llegada el tren cambio la Argentina…, para tener una idea, aproximadamente 8 años después, en 1912, América tenía casi 13 mil habitante y hoy somos casi 17 mil, o sea que no hemos crecido mucho…” Orgullo “América es un pueblo con fuerte arraigo, todos los que pertenecemos a él nos sentimos orgullosos de serlo…, los que se han tenido que ir, y lo he vivido en carne propia, nunca dejan de ser de América, siempre se es de América” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA (Realizada en mayo del 2019) < Prev Próximo >