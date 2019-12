Santa Rosa: Capturaron al agresor de Nadia

Tweet Laureano González fue detenido apenas pasadas las 19 horas en la calle Ferreyra, en el barrio Santa María de La Pampa. La detención la produjo la Brigada de Investigación: ya quedó alojado en una celda de esa dependencia policial. Laureano González fue detenido apenas pasadas las 19 horas en la calle Ferreyra, en el barrio Santa María de La Pampa. La detención la produjo la Brigada de Investigación: ya quedó alojado en una celda de esa dependencia policial. Este mismo martes la Policía ya había hecho otro allanamiento, clave, para dar con el paradero de Laureano González: hallaron ropa con sangre. Las pesquisas consultadas por El Diario revelaron que la ropa hallada tiene manchas de sangre con rastros genéticos de Laureano González. “Es la casa de una expareja por la que pasó después de la golpiza”, dijo uno de los investigadores. Ese allanamiento se realizó en la calle Asunción del Paraguay. Una vez que el caso trascendió públicamente (con detalles de la golpiza y el grave estado de salud de Nadia) esa expareja llamó a la Policía para advertir lo sucedido. La mujer está colaborando con la Fiscalía y los investigadores políciales. “Le dieron todo el tiempo” El padre de Nadia, Jorge Lucero, dijo que los policías que estaban en el hospital permitieron que el agresor se fugara. Lo recibió el fiscal a cargo de la investigación. El padre de Nadia, Jorge Lucero, fue recibidio este martes por el fiscal Walter Martos. “Nos dio toda la seguridad de que está trabajando toda la Policía. Nuestra preocupación es que detengan a este sinvergüenza, nos dijeron que nos dan todo su apoyo y que están trabajando a pleno en eso”, le dijo a la prensa. “Nadia está en un coma inducido, está sin signos vitales, está respirando con respirador artificial, ya no le trabajan los riñones y posiblemente hoy le empiecen diálisis, está en un estado gravísimo. Su cuadro empeoró desde ayer (por el lunes)”, confirmó. Diio también que el agresor “salió en un Bora Gris”. “Cuando él va y deja a mi hija en el hospital, las cámaras lo siguen hasta Chango Más, ahí se les pierde. A mi entender, salió por la calle que va a los silos”, añadió. Sobre el ataque que sufrió su hija, mencionó que “él va a la casa de mi otra hija y ya la llevaba en el asiento de atrás del auto, fue a decirle que se había descompuesto, que subiera, que subiera. Ella cuando abre la puerta para subir ve que hay un arma y el tipo tenía cerveza, y no quiso subir. Ella quiere bajar a la hermana y entre los gritos, sale el marido de ella y él arranca el auto y dispara, no sabíamos adónde”, explicó. “Mi hija corrió a mi casa a avisarme. Ya mi otra hija había llamado a la policía. Esto fue entre las 9 y media y diez de la noche”, prosiguió. El padre señaló que “había policías” cuando dejó a su hija en el Molas. "Alcanzan a verlo y eso es lo que no podemos entender. Él se baja con ella en brazos, sale una enfermera y el policía con la camilla. Él la pone en la camilla, se sube al auto y se va. No lo pararon, no lo detuvieron. El policía no llamó enseguida a que lo alcanzaran, nada. Le dieron todo el tiempo porque yo tardé aproximadamente 20 minutos en llegar al Hospital y recién empezaban a llegar a los patrulleros". "Me entero ahí que estaba golpeada, porque los médicos me enseñan cómo estaba su cuerpo”, confió. Lucero contó que veía a su hija solo los domingos. Y que sus otras hijas no le habían comentado que le veían "rara". Dijo que los niños -que no son hijos del agresor- no estaba presentes cuando ocurrió la agresión en la casa donde convivía la pareja. También mencionó que el prófugo "estuvo involucrado en el tema de los dólares, de la señora esa que vendió la casa”. “Me acaban de decir que él tiene muchos antecedentes, incluso uno de un caso similar a éste”, acotó. “Yo lo vi una vez o dos, nada más. Conozco de nombre o vista a algunos familiares. Nadie se puso en contacto conmigo. Él trabajaba en la construcción. Mi hija trabaja en una casa de comidas”, completó. Próximo >