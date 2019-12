Conociendo a los nuevos funcionarios de Reynoso: Juan Pablo Sallaber - Dirección Legal Tributaria

Tweet Ese es el nuevo cargo que tiene el edil mandato cumplido que ahora forma parte del Gabinete del Intendente Javier Reynoso dentro del área de la Dirección Legal Tributaria. Ese es el nuevo cargo que tiene el edil mandato cumplido que ahora forma parte del Gabinete del Intendente Javier Reynoso dentro del área de la Dirección Legal Tributaria. Hablamos del Abogado Juan Pablo Sallaber quien ahora cumple una nueva función dentro de la gestión Reynoso y en la presente entrevista nos cuanta cuál será su función, las expectativas y como se va consustanciando con la misma. Nueva función “Es un trabajo importante que estoy encarando con mucha responsabilidad y expectativa, ilusión y ya en funciones…” – señalo Sallaber agregando que – “sabía que algún lugar dentro del gabinete ocuparía porque Javier (Reynoso) así me lo había pedido pero no estaba definido exactamente donde, Javier busca conformar un gabinete joven y de confianza, me causa mucho orgullo el que me haya tenido en cuenta para estar a cargo de una área tan importante y colaborando con Alicia Iglesias que es la Secretaria de Hacienda y en conjunto buscar nuevas políticas de recaudación…” – aseguro el funcionario. Específicamente “Mi área es específicamente el área que va a intentar ayudar al contribuyente a que cumpla con sus obligaciones, esto no significa intimarlos para que paguen, sino que tome conciencia de la falta que le hace al Municipio que cumpla con sus obligaciones, porque es la manera de que el municipio puede subsistir y abonar los sueldos municipales y así sucesivamente…, ojala nunca me toque hacer el papel de malo, pero dialogando se llega a buen puerto…” – aseguro Juan Pablo agregando que – “estoy muy contento con la posibilidad y un poco la instrucción del Intendente fue estar cerca de la gente y ponernos a disposición de la misma, así que así será, apoyando las iniciativas y respetando las reglas…” – aseguro. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >