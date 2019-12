Boca contra Ramón, River más bravo y Racing light

Tweet Los tres grandes de Argentina les tocó suerte dispar en el sorteo de la Libertadores. Mirá todos los grupos. Los tres grandes de Argentina les tocó suerte dispar en el sorteo de la Libertadores. Mirá todos los grupos. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este martes la conformación de las dos copas internacionales que ocuparán la mayor parte de la agenda en 2020: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En el evento, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, agradeció por la temporada 2019 y felicitó especialmente a la afición de Colón de Santa Fé por el show que brindaron en la final de la Sudamericana ante Independiente del Valle. Además, anunció que habrá un aumento en los premios para los campeón de la Libertadores de 3,5 millones de dólares en total. COPA LIBERTADORES 47 equipos buscarán alcanzar el trofeo Los cruces de la primera fase: E1: Bolivia 4 vs. Guaraní (PAR) E2: Carabobo (VEN) vs. Universitario (PER) E3: Progreso (URU) vs. Barcelona (ECU) Los cruces de la segunda fase: C1: E2 vs. Cerro Porteño (PAR) C2: Cerro Largo (uru) vs. Palestino (CHI) C3: Independiente de Medellín (COL) vs. Deportivo Táchira (VEN) C4: Macará (ECU) vs. Deportes Tolima (COL) C5: Chile 4 vs. Internacional (BRA) C6: Bolivia 3 vs. Atlético Tucumán (ARG) C7: E1 vs. Corinthians (BRA) C8: E3 vs. Sporting Cristal (PER) Tercera fase G1: C1 vs. C8 G2: C2 vs. C7 G3: C3 vs. C6 G4: C4 vs. C5 La fase de grupos: Grupo A: Flamengo (BRA), Independiente del Valle (ECU), Junior (COL) y G1 Grupo B: Palmeiras (BRA), Bolivar (BOL), Tigre (ARG) y G2 Grupo C: Peñarol (URU), Colo Colo (CHI), Atlético Paranaense (BRA) y Bolivia 2 Grupo D: River Plate (ARG), San Pablo (BRA), Liga de Quito (ECU) y Binacional (PER) Grupo E: Gremio (BRA), Universidad Católica (CHI), América de Cali (COL) y G4 Grupo F: Nacional (URU), Racing Club (ARG), Alianza Lima (PER) y Estudiantes de Mérida (VEN) Grupo G: Olimpia (PAR), Santos (BRA), Delfín (ECU) y Defensa y Justicia (ARG). Grupo H: Boca (ARG), Libertad (PAR), Caracas (VEN) y G3 Los bombos: Bombo 4: Estudiantes de Mérida, Binacional, Defensa y Justicia, segundo clasificado de Bolivia y los cuatro ganadores de la segunda fase de la Copa. Vale aclarar que no podrá haber dos equipos de un mismo país en la misma zona, por lo tanto, si resultasen sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo. Esta regla no incluye a las bolillas que representan a los ganadores de rondas previas, ya que se desconoce quiénes serán. Final: 21 de noviembre, Maracaná COPA SUDAMERICANA Así quedó conformada la primera fase: Coquimbo Unido (CHI) vs. Aragua (VEN) Vasco da Gama (BRA) vs. Bolivia 4 Bolivia 2 vs. Emelec (ECU) Zamora (VEN) vs. Plaza Colonia (URU) Bolivia 1 vs. Melgar (PER) Atlético Grau (PER) vs. River Plate (URU) Unión (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA) Bahía (BRA) vs. Nacional (PAR) Fénix (URU) vs. El Nacional (ECU) Atlético Nacional (COL) vs. Huracán (ARG) Sol de América (PAR) vs. Goiás (BRA) Mineros de Guayana (VEN) vs. Sportivo Luqueño (PAR) Vélez Sarsfield (ARG) vs. Aucas (ECU) Millonarios (COL) vs. Bolivia 3 Lanús (ARG) vs. Universidad Católica (ECU) Deportivo Cali (COL) vs. River Plate (PAR) Argentinos Juniors (ARG) vs. Sport Huancayo (PER) Fluminense (BRA) vs. Unión la Calera (CHI) Huachipato (CHI) vs. Deportivo Pasto (COL) Real Garcilaso (PER) vs. Audax Italiano (CHI) Independiente (ARG) vs. Fortaleza (BRA) Llaneros de Guanare (VEN) vs. Liverpool (URU) El 29 de diciembre se conocerán los clasificados de Bolivia Final: 7 de noviembre, Estadio Mario Alberto Kempes Próximo >