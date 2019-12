Legisladores Kirchneristas quieren expropiar la Casa de Aguirre en favor de La Comunitaria

Tweet El reelecto Dip.Provincial de Pehuajo Avellino Zurro y ahora designado como Secretario de Asuntos Municipales de la Nación por el Presidente Alberto Fernández presentó un Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires buscando expropiar el inmueble donde funciona actualmente la Escuela de Idiomas y la Dirección de Cultura y que tiene además el Galpón de La Comunitaria. El reelecto Dip.Provincial de Pehuajo Avellino Zurro y ahora designado como Secretario de Asuntos Municipales de la Nación por el Presidente Alberto Fernández presentó un Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires buscando expropiar el inmueble donde funciona actualmente la Escuela de Idiomas y la Dirección de Cultura y que tiene además el Galpón de La Comunitaria. El Dip. Zurro cuenta con el apoyo y las firmas de sus colegas del deliberartivo provincial Florencia Saintout, Mariana Larroque, Gabriel Godoy, Walter Abarca y Juan Ignacio Cote Rossi. En el Proyecto se deja explicado que La Comunitaria se hará cargo de abonar el precio que se ponga a la Expropiación del inmueble que pertenece al municipio y por consiguiente a la comunidad de Rivadavia. El bloque de Concejales de Rivadavia Primero presentó este martes un Proyecto de Resolución donde rechazan de plano la idea de los diputados provinciales y la califican de institucional. La edil María Paula Barrios Baron abogada de profesión explicó a Master News que “La nomenclatura catastral que aparece en el proyecto es la de una partida única donde está el galpón y la ex casa de Aguirre, allí estudian más de 700 rivadavienses. Es un edificio declarado como patrimonio histórico de nuestro distrito, con gran implicancia social y cultural, además de patrimonial". Barrios Baron agrega que "No debe haber un solo antecedente donde se expropie un establecimiento educativo" "Este proyecto de Ley es una atrocidad en términos legales, ya que no sólo atenta contra la autonomía municipal, sino que genera un inédito conflicto institucional entre dos poderes del Estado; en el que uno intenta avasallar al otro, para transferir un bien público en donde funcionan actividades educativas, culturas, sociales para otorgar el predio a un privado. ¡Es un bochorno institucional " dijo la concejal. "Nunca antes de comenzar a armar este proyecto se contactaron con el gobierno municipal. Lamentablemente, es una muestra más del accionar y la metodología autoritaria, populista que tiene el kirchnerismo, y con ellos la Cooperativa La Comunitaria como parte de este partido político" explica Barrio Baron muy firme en su pensamiento e ideas defendiendo el patrimonio rivadaviense. Este jueves los ediles de Rivadavia volverán al recinto en una Sesión extraordinaria, la 4° del presente período, donde sde tratará y debatirá largamente el tema de la expropiación que plantean los legisladores provinciales. LO QUE PLANTEA EL PROYECTO DE LOS DIPUTADOS PROVINCIALES LO QUE DICE EL PROYECTO DE RIVADAVIA PRIMERO. < Prev Próximo >