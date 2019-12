Carbap pasa a la acción contra las suba de las retenciones

Tweet La entidad que nuclea a productores rurales de Buenos Aires y La Pampa analiza medidas concretas contra la decisión del gobierno de Alberto Fernández. Podría ser un "cese de comercialización" de granos por 24 horas. No descartan volver a las rutas. La entidad que nuclea a productores rurales de Buenos Aires y La Pampa analiza medidas concretas contra la decisión del gobierno de Alberto Fernández. Podría ser un "cese de comercialización" de granos por 24 horas. No descartan volver a las rutas. La decisión del gobierno nacional de actualizar el plus de 4 pesos por dólar exportado, que el campo tributaba desde el 3 de septiembre de 2018, desató los demonios contenidos en el sector agropecuario, que ya veía de reojo al Frente de Todos en la previa a octubre. La medida, dispuesta a través del decreto 37/2019, significó que, en términos reales, el derecho de exportación que pagaban los productores y exportadores en el 30% para la soja y el 12 por ciento para el trigo y el maíz, y del nueve por ciento para la carne. Luego de las posturas contrarias de las organizaciones a nivel nacional que los nuclean, hechas públicas en las últimas horas, en la provincia de Buenos Aires comenzó a gestarse un movimiento para responder a lo que consideran una medida inconsulta por parte de la administración de Alberto Fernández. Esta mañana, representantes de las diversas regionales de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) lleva a cabo un plenario, para definir acciones concretas contra lo que definen como "una aumento que lleva las retenciones a valores impagables". Sobre la mesa hay varias propuestas, incluido un paro por 24 horas, con la modalidad de "cese de comercialización" de granos, en fecha aún por definirse. Por lo bajo, fuentes de la entidad confiaron a La Tecla que a los dirigentes ruralistas les cayó peor la decisión inconsulta que la misma suba en las tasas de exportación. "Nos habían dicho que empezaba otra etapa en la relación con el peronismo, que no era como entonces, y ahora vemos que actúan sin diálogo", señalaron. Tampoco está descartada la posibilidad de volver a las rutas, como en aquellas agitadas jornadas en las que el campo luchó contra la resolución 125, marcando un antes y un después en la relación con el gobierno de Cristina Fernández. "El campo está cansado de que le pidan siempre a él el esfuerzo, aseguró Matías de Velazco, titular de Carbap, pidiendo que "alguna vez la política haga el ajuste con el gasto público". < Prev Próximo >