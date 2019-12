Kicillof marcó el rumbo del nuevo ARBA:

Tweet El titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires fue puesto en funciones. Se trata del economista Cristian Girard, quien reemplazará a Gastón Fossati. Fue presentado por el gobernador bonaerense que además de marcar los lineamientos de la gestión del flamante funcionario, dejó un importante mensaje a los morosos. El titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires fue puesto en funciones. Se trata del economista Cristian Girard, quien reemplazará a Gastón Fossati. Fue presentado por el gobernador bonaerense que además de marcar los lineamientos de la gestión del flamante funcionario, dejó un importante mensaje a los morosos. Este jueves, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Axel Kicillof presentó y puso en funciones al nuevo director de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (BA). Se trata del economista Cristian Girard, quien reemplaza a Gastón Fossati al frente del organismo. El flamante funcionario, que se define como “militante del proyecto nacional y popular”, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores en reemplazo de Alejandro Vanoli, cuando este pegó el salto al Banco Central. Antes, fue el hombre elegido por Kicillof para coordinar el trabajo de los directores de 43 firmas donde Anses tenía acciones. Girard fue designado por el Gobernador para completar el mandato de Fossati hasta diciembre de 2020. El funcionario saliente presentó su renuncia el pasado día 10, en conjunto con el resto de las autoridades del Gabinete de María Eugenia Vidal. No es un caso excepcional. Cada vez que hay un cambio de Gobierno, quien es designado al frente del organismo presenta su renuncia. Cabe recordar que cuando fue designado al frente de ARBA, en la Resolución, el gobernador Kicillof destacó que Girard se encuentra procesado en la causa judicial identificada como “CFP N° 12.152/2015”, bajo una injusta persecución penal. “Dicho proceso se encuadra bajo el concepto de ‘lawfare’, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa”, señaló. En esta línea, añadió que “una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983, no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública”. Así, el propio Kicillof fue el encargado de detallar los lineamientos que tendrá la gestión del nuevo titular de ARBA. “No vamos a hacer grupos paralelas, necesitamos la organización de los nuevos funcionarios con los que el Estado ya tiene, la tarea obviamente es mejorar la recaudación propia de la Provincia", sostuvo el ex ministro de Economía. De esa manera, manifestó que "hay que llegar a todos lados y hay que hacerlo con muchísimo cuidado, con muchísima paciencia. Se trata de recaudar sin ahogar al sector privado". "Queremos que paguen los impuestos cada uno de los y las bonaerenses, cada una empresa, según su verdadera capacidad contributiva. Tenemos que hacer un trabajo tremendamente ambicioso. El que puede pagar, y no lo está haciendo, no solo está cometiendo un delito, sino que genera una enorme desigualdad”, sentenció Kicillof. Por su parte, el nuevo titular de ARBA, Girard, visiblemente emocionado, solamente agradeció la confianza por la designación y recordó los diez años de trabajo a la par. "Voy a dejar todo para lograr los objetivos que nos está planteando, yo y mis compañeros que estamos siguiéndote”, dijo. < Prev Próximo >