Sin bancos: no habrá atención el 24 y 31 de diciembre

Con motivo de las festividades, el Banco Central habilitó el asueto de manera que los bancos no atenderán al público durante el 24 y 31 de diciembre. Dado que el 24 y 31 de diciembre son las vísperas de Navidad y Año Nuevo, los bancos no abrirán sus puertas. El Banco Central habilitó a las entidades financieras para que den asueto a todo el personal. Por tal motivo, no habrá atención al público durante dichas fechas. Por medio de un comunicado emitido por la entidad presidida por Miguel Pesce, se informó que "el Banco Central de la República Argentina invita a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a otorgar asueto a su personal el 24 y 31 de diciembre de 2019". De esa manera, se aclaró que los bancos "quedan facultadas a no abrir sus sucursales en esos días". Ante el anuncio, se remarcó que no habrá atención al público de modo que se deberán buscar distintas alternativas para acceder al dinero en efectivo. El Banco Central dictó asueto para las entidades financieras. Al no haber atención al público en los bancos, se confirmó que existen otras maneras de acceder al dinero.Al respecto, se detalló que se encuentran "los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados", detalló el comunicado emitido por el Banco Central. A su vez, se aclaró que las personas también podrán retirar dinero en los más de 10 mil comercios habilitados para tal fin. Entre ellos, se encuentran las estaciones de servicio, supermercado y farmacias, que ofrecen hasta 5 mil pesos. Desde la entidad financiera, también se aclaró que al no haber bancos abiertos, todos los pagos electrónicos que se realicen durante el 24 y 31 de diciembre, se acreditarán o debitará al día siguiente.