Exigen un inmediato congelamiento de la indexación de los UVA

Tweet El colectivo que agrupa a los tomadores de créditos UVA que pasaron del sueño de la casa propia a una pesadilla, saludó que el gobierno nacional haya incluído la problemática en la Ley de Solidaridad y Emergencia. El colectivo que agrupa a los tomadores de créditos UVA que pasaron del sueño de la casa propia a una pesadilla, saludó que el gobierno nacional haya incluído la problemática en la Ley de Solidaridad y Emergencia. El Colectivo Nacional de Hipotecados UVA AUtoconvocados exigió un “inmediato congelamiento” de la indexación que sufren los créditos con esa característica. El reclamo es que el congelamiento alcance tanto a la cuota como al capital de todo el universo de hipotecados. Esa sería, desde ya, una medida de emergencia, que sostendría en el tiempo el congelamiento que se produjo en las cuotas -aunque no en la totalidad de los préstamos- en el mes de agosto, a esperas de una decisión sobre el fondo de la cuestión. El colectivo respaldó la decisión del gobierno nacional de incluir la problemática de los UVA en el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el marco de la Emergencia Pública. El proyecto del Ejecutivo Nacional incluye en su artículo 56 una mención a los créditos UVA estableciendo que el Banco Central “realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”. Desde el Colectivo saludaron que el gobierno “haya decidido incluir entre el temario de la ley, la problemática de los créditos UVA. La construcción colectiva que impulsamos desde hace más de un año y medio, logró que la problemática de los créditos en UVA, fuera incluida en la ley”. “La lógica del ‘esfuerzo compartido’, debe contemplar que el sistema financiero resultó ser un gran beneficiario de las políticas impulsadas desde el anterior gobierno, que le garantizaron a los bancos ganancias extraordinarias, las mayores en los últimos 20 años. Estos créditos fueron pergeñados como una política pública de vivienda, con el decidido apoyo del sistema financiero, que vio la posibilidad de obtener esas enormes ganancias”, señala un documento del sector difundido en las últimas horas. Añade que “la inflación creciente y la pérdida constante del poder adquisitivo, transformaron el sueño de la casa propia en una verdadera pesadilla. Hoy miles de deudores temen perder sus viviendas ya que las cuotas se han tornado impagables, con el agravante que cuánto más pagan más deben en concepto de capital y estan sobre endeudados”. “A fin de mes vence el congelamiento que dispuso el gobierno anterior, que solo afecta la cuota mientras el capital sigue creciendo. Esta medida no alcanzó a todas las hipotecas y dejó afuera a más de 80.000 tomadores de créditos”, remarca el comunicado y advierte que “de no tomarse una medida antes de fin de año, las cuotas de los beneficiados sufrirán un incremento de cerca del 25%”. “Es por ello que reclamamos un inmediato congelamiento de la indexación de la UVA, que alcance a la cuota y el capital de todo el universo de hipotecados, hasta tanto el BCRA realice una evaluación de estos créditos hipotecarios que implique una salida definitiva del sistema”. Próximo >