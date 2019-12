Luciana Maggioni – “la verdad que nosotros tenemos firmado ese comodato y desde el Municipio no lo quieren respetar, la cláusula esta y esperamos que se respete lo firmado…”

Tweet La Presidenta de la Cooperativa La Comunitaria, Luciana “Pachi” Maggioni hablo sobre varias cuestiones que han sucedido tanto en forma institucional como en forma privada y que tienen que ver con cuestiones de agresiones. La Presidenta de la Cooperativa La Comunitaria, Luciana “Pachi” Maggioni hablo sobre varias cuestiones que han sucedido tanto en forma institucional como en forma privada y que tienen que ver con cuestiones de agresiones. En una entrevista a fondo con la encargada de llevar adelante La Comunitaria, hablamos de todo y se lo contamos a nuestros lectores en la presente nota. Huevazos “La semana pasada nos encontramos con que habían tirado huevos contra la fachada del Galpón de La Comunitaria, luego sucedió en la casa de mis padres y posteriormente en la mía…, no puedo juzgar a nadie ni emitir prejuicios pero creo que no tiene que ver con casualidades, pero sí sé que no es la manera de expresarse, es más, nosotros tenemos un comedor así que preferimos que más bien se expresen donándolos para el comedor…, lo cierto es que ocurrió y con comida no es la forma de expresarse…” Comodato La Comunitaria firmo con el actual mandatario comunal, un comodato por el Galpón que está ocupando, el cual se renovaba automáticamente si el Intendente era reelecto. Eso sucedió pero ahora desde el Municipio se pide la entrega del lugar para levantar allí un albergue estudiantil y de esa manera estaría violando el mismo – “la verdad que nosotros tenemos firmado ese comodato y desde el Municipio no lo quieren respetar, la cláusula esta y esperamos que se respete lo firmado…” – expreso Pachi agregando que – “cualquiera que quiera ver lo que expresa el Comodato lo puede hacer, de hecho lo hemos publicado en las redes sociales para que todos sepan que la cláusula es verídica…, nosotros además tenemos mucho trabajo proyectado para los próximos 4 años…” Como se sigue “Nosotros mientras tanto nos enfocamos netamente en el trabajo, nuestra cabeza esta puesta en el trabajo que nos espera, las actividades diarias, estamos transitando una nueva etapa en el país donde nos están invitando al dialogo y el acuerdo social, hay una emergencia alimentaria grande y América y el Distrito de Rivadavia no escapa a esta situación, estamos abocados fuertemente al comedor, estamos dándoles viandas a muchas familias del distrito y estamos enfocados en proponer soluciones, el comedor funciona los días lunes, miércoles y viernes y las familias anotadas pasan a retirar las viandas, cualquiera que necesite de las mismas puede pasar a anotarse por La Comunitaria, son alrededor de 200 familias las que pasar semanalmente a retirar las viandas y ojala podamos seguir satisfaciendo las necesidades…” – aseguro Luciana Maggioni, Pte. de la Cooperativa La Comunitaria. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >