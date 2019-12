Una candidata a intendenta de la cuarta está entre los nombramientos dados de baja en ANSES

Tweet Entre los nombres que se dieron de baja está el de la concejal de Juntos por el Cambio en Chivilcoy, Lourdes Zaccardi, quien fuera además candidata a intendenta del espacio en las elecciones de octubre pasado. Zaccardi se desempeñaba como jefa regional de ANSES Chivilcoy. Entre los nombres que se dieron de baja está el de la concejal de Juntos por el Cambio en Chivilcoy, Lourdes Zaccardi, quien fuera además candidata a intendenta del espacio en las elecciones de octubre pasado. Zaccardi se desempeñaba como jefa regional de ANSES Chivilcoy. Dos días antes de las elecciones generales que llevaron a Alberto Fernández a la presidencia, el gobierno de Mauricio Macri decidió sacar una resolución que pasaba a planta permanente a 70 directores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este jueves, sin embargo, el actual titular del organismo, Alejandro Vanoli, echó por tierra aquella maniobra a través de la publicación de un nuevo aviso en el Boletín Oficial que anula el nombramiento de estos funcionarios. "Decidimos anular el nombramiento de directores de primera línea que el macrismo había instalado por una norma. Es decir que consideramos que eran funcionarios políticos que no formaban parte del encuadramiento de trabajadores encansillados en el escalafón de la ANSES, salvo por esa resolución tirada de los pelos", explicó a Página 12 Alejandro Vanoli. "Fue gente que entró por la ventana", agregó, buscando diferenciarlos del resto de los trabajadores del organismo. El 25 de octubre, a través de la resolución 266/2019, la gestión anterior pasó a planta permanente a 70 directores de la ANSES que habían sido designados por el ex titular, Emiliano Basavilbaso. Esta medida generó un inmediato rechazo por parte del sector gremial, desde donde reclamaron que los directores, al ser funcionarios políticos, no se encontraban dentro del convenio colectivo de trabajo. Entre los nombres que se dieron de baja está el de la concejal de Juntos por el Cambio en Chivilcoy, Lourdes Zaccardi, quien fuera además candidata a intendenta del espacio en las elecciones de octubre pasado. Zaccardi se desempeñaba como jefa regional de ANSES Chivilcoy. Próximo >