Rivadavia Primero rechazó el Proyecto de los Lesgisladores provinciales que pretende expropiar la ex Casa de Aguirre

Este jueves el bloque mayoritario en el HCD de Rivadavia voto a favor un Proyecto de Resolución para rechazar y condenar la iniciativa que Avellino Zurro y cinco legisladores provinciales presentaron en las Cámaras para expropiar por parte de la Provincia el lugar y darselo a la Cooperativa La Comunitaria. Los ediles del Frente de Todos Somos Rivadavia votaron en contra. Mirá en vídeo la Sesión completa Este jueves el bloque mayoritario en el HCD de Rivadavia voto a favor un Proyecto de Resolución para rechazar y condenar la iniciativa que Avellino Zurro y cinco legisladores provinciales presentaron en las Cámaras para expropiar por parte de la Provincia el lugar y darselo a la Cooperativa La Comunitaria. Fue una Sesión Extraordinaria "caliente" donde los dos bloques sentaron posiciones bien definidas; por el lado del oficialismo dejaron en claro su defensa de los bienes municipales y por consiguiente de la comunidad y por el lado de la oposición pidieron en todo momento abrir canales de dialogo con la Cooperativa para acompañar con el voto el proyecto presentado por parte de RP. La primera en hacer uso de la palabra fue Paula Barrio Baron Pte de la bancada oficilista diciendo "Esto es bochornoso desde todo punto de vista, manifestamos el repudio absoluto y energico a este proyecto" "Se declara mediante este proyecto la expropiación de un bien que es propiedad del municipiuo de Rivadavia, es decir de todos los Rivadavienses. Un inmueble que esta identificado y declarado de patrimonio cultural hace 15 años. Que fue adquirido en 1958 por la Municipalidad para la creación de la primera escuela normal del partido. Fueron muchas las instituciones educativas que pasaron por allí y están formaron a muchos rivadavienses" dijo la edil en el comienzo de su alocución. Barrios Baron expresó además que "todo es un mismo inmueble" que esta declarado de "utilidad pública" por la Municipalidad al referirse al sector del Galpón y el edificio donde funciona la Escuela de Idiomas y la Dirección de Cultura. "La Comunitaria se encuentra haciendo una ocupación ilegitima del inmueble porque fueron notificados de ello al cumplirse el comodato" dijo la concejal. En otro parrafo de su alocución Paula Barrio Baron se refirió a que "Si La Comunitaria tiene el dinero para pagar la indemnización de la expropiación (se calcula en más de 50 millones de pesos todo el inmueble) tendría que ir al mercado privado y comprar otro bien en otra lado. Porque este inmueble es de todos los Rivadavienes y no puede expropiarse para darselo a un privado" Por el Frente de Todos fue la edil Mercedes Duperou quien tomó en primer momento la palabra y luego se sumó Sebastián Hernández. Hablaron de tender puentes de dialogo pero insistieron que la residencia estudiantil se podría hacer en otros ámbitos municipales y no precisamente en el Galpón Comunitario. Hernández ofreció la posibilidad de que su bloque acompañe lo presentado por el oficilismo siempre y cuando se reciba en el recinto a La Comunitaria tal cual se había solicitado y se escuche a los miembros de la Cooperativa. En un momento el Presidente del HCD bajo a su banca para hablar desde allí y expresar firmemente que "Si la Comunitaria quiere ser recibida, lo primero que debería hacer es desalojar el Galpón ya que están inclumpliendo el comodato que ya esta vencido. Desalojen y en 48 horas lo estoy recibiendo y escuchando. No se puede recibir a alguien que esta fuera de la ley en este recinto" Rosolen fue más allá al decir que "además deberían pedir disculpas por las veces que fuimos maltratado y patoteados aquí en el recinto por integrantes de la Cooperativa que nos insultaron y trajeron gente del conurbano a apretarnos" Cuando llegó el momento de la votación las cartas ya estaban sobre la mesa y se veía venir lo que finalmente sucedió; 8 votos repudiando y rechazando lo presentado por los legisladores nacionales y 3 votos aprobándolo (falto la edil Ana Paula Sallaber y no tuvo reemplazante). Ahora el proyecto será enviado a ambas Cámaras provinciales para que todos los legisladores tomen conocimiento de que se trata el "asunto" cuando tengan que debatirlo y votarlo.