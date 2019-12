En sintonía con Nación, la Provincia declaró asueto el 24 y 31 de diciembre

Tweet Mediante un decreto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof declaró el asueto administrativo en el ámbito de la Administración Pública Provincial para los días 24 y 31 de diciembre próximos. Al igual que en lo dispuesto por el gobierno nacional, la medida no alcanza a bancos ni entidades financieras. Mediante un decreto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof declaró el asueto administrativo en el ámbito de la Administración Pública Provincial para los días 24 y 31 de diciembre próximos. Al igual que en lo dispuesto por el gobierno nacional, la medida no alcanza a bancos ni entidades financieras. Según explica el decreto la medida del Ejecutivo provincial no alcanza a las Instituciones Bancarias y Entidades Financieras y excluye del asueto administrativo al personal dependiente de las policías de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad. Asimismo quedó exceptuado el personal hospitalario del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida. Entre los considerandos del decreto pueden destacarse que el asueto tiene como argumento que “por su profundo sentido religioso y conmemorativo, las citadas fechas son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y acercamiento de las familias y grupos”. Así también destacan que como consecuencia de las fiestas, “la circulación en las rutas se incrementa considerablemente, siendo necesario procurar medidas para asegurar el resguardo de los ciudadanos que deban trasladarse”. A CONTINUACIÓN EL DECRETO COMPLETO: Próximo >