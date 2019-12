El funcionario denunciado pidió disculpas

Tweet Daniel Trasmonte se expreso nuevamente en redes sociales y pidió disculpas a raíz de la denuncia presentada en su contra por los concejales del Frente de Todos Somos Rivadavia ante el INADI y el pedido de renuncia del funcionario que le solicitaron al Intendente por sus dichos tras la Sesión en el HCD donde se trato el repudio a la expropiación de la ex Casa de Aguirre. "Quiero pedir sentidas y públicas disculpas a las personas que he ofendido. Tal el caso de quienes habitan el conurbano o la provincia de Formosa, a quienes lejos puedo juzgar de tal manera, considerando sobre todo que el conurbano es mi propio lugar de origen, de allí provengo, y allí viven mi madre, mis hermanos y el resto de mi familia" dijo el Ing. Agronomo que es además el nuevo Director de Producción del Municipio de Rivadavia. Recordemos que tras sus dichos y hacerse pública el pedido de renuncia a Reynoso y la denuncia ante el INADI, las redes se llenaron de comentarios a favor y en contra del funcionario como así también a favor y en contra de la actitud de los concejales opositores al pedir la renuncia y realizar la denuncia al Instituto Nacional contra la Discriminación. EL TEXTO COMPLETO DE DISCULPAS ESCRITO POR DANIEL TRASMONTE Señores de mi comunidad: Las situaciones emocionales de enojo, bronca, e impotencia suelen llevarnos a decir cosas que en la mayoría de los casos, no coinciden con lo que pensamos, y en muchos otros, no hubiéramos expresado si nos hubiéramos tomado un par de minutos para analizar nuestro verdadero sentir . Una situación de este matiz me llevó en el día de ayer a verter declaraciones en un medio público que, no solo no condicen con mi manera de pensar, sino que inclusive, podrían haber sido repudiadas por mi mismo, como una manifestación de poca contribución y no reflexionada. De acuerdo con esto, y como creo que corresponde, deseo dejar en claro que dichas expresiones constituyen un exabrupto fuera de lugar, que no representan lo que creo, pienso y siento, y fueron producto de un momento emocional que sin dudas me restó racionalidad. Quiero pedir sentidas y públicas disculpas a las personas que he ofendido. Tal el caso de quienes habitan el conurbano o la provincia de Formosa, a quienes lejos puedo juzgar de tal manera, considerando sobre todo que el conurbano es mi propio lugar de origen, de allí provengo, y allí viven mi madre, mis hermanos y el resto de mi familia. Del mismo modo, la referencia a acciones delictivas o de corrupción, en ningún momento tuvieron la intención de referirse a persona, institución o ideología alguna. < Prev Próximo >