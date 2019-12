Un ex policía de América fue aprehendido en múltiples allanamientos realizados en Gral. Villegas por tenencia de drogas.

Tweet El ex integrante de la policía bonaerense fue aprehendido acusado de ser quien traía a la zona la droga que después integrantes de una familia de Villegas vendía. El ex integrante de la policía bonaerense fue aprehendido acusado de ser quien traía a la zona la droga que después integrantes de una familia de Villegas vendía. El hombre oriundo de América ya estuvo detenido en varias oportunidades acusado de delitos importantes como "Pirata del Asfalto", distribución de estupefacientes, integrar distintas bandas delictivas pasando más de 12 años en unidades carcelarias de nuestro país según informaron a Master News fuentes del caso en el cual entiende el Fiscal Carini Hernández. LO SUCEDIDO EN VILLEGAS En la noche del sábado efectivos de diferentes áreas de la Policía Bonaerense intervinieron en siete allanamientos que se llevaron a cabo en diferentes barrios de la ciudad, incluyendo la terminal de ómnibus donde se observó un importante despliegue. En este último interceptaron a 3 de las 6 personas que se encuentran demoradas, investigadas en la causa por venta y distribución de estupefacientes, tarea que inició en 2018. Lo incautado son unos 30 gramos de cocaína de máxima pureza y marihuana que se encontraba para su comercialización (no fue precisada la cantidad), elementos de precisión, entre otros, utilizados para el fraccionamiento de sustancias. En uno de los allanamientos la Policía y autoridades judiciales entre los que se encontraban el Dr. Raúl Carini Hernandez, a cargo de la Ayudantía Fiscal de Causas Complejas y Estupefacientes y el Jefe de la DDA, comisario Ciardulo, sorprendieron a los demorados en el momento en que comercializaban marihuana. Las personas involucradas son seis, en su mayoría pertenecientes a la misma familia, tres hermanos, la madre de éstos y el concubino de la mujer (sería el ex policía de América), el sexto un presunto cliente o socio de los anteriores. En la primeras horas de esta mañana continuaban las diligencias, entre ellas la determinación del grado de responsabilidad que cada uno de los demorados Info: Distrito Interior Próximo >