Un jóven de 21 años murió acuchillado en Trenque Lauquen tras discutir con un menor de 17

Un joven murió presuntamente apuñalado por un menor de edad tras una acalorada discusión, esta madrugada en la vereda de un negocio ubicado en la calle 12 de Abril y Manazzi, y el acusado aún no pudo ser encontrado, informaron fuentes policiales y judiciales a DataTrenque. El violento episodio ocurrió el domingo a la 1:40 de la madrugada cuando un menor de 17 años y Marcos Morel, de 21, iniciaron una discusión ante varios testigos. La disputa verbal fue subiendo de tono hasta que el menor sacó un arma blanca de entre sus ropas y asestó un puntazo en el pecho de la víctima, quien quedó tendido en la vereda. Un vecino alzó a la víctima, la cargó en su auto y lo dejó en la Guardia del Hospital Municipal, donde finalmente murió producto de las heridas sufridas, se informó. La policía y los instructores judiciales trabajaron durante toda la madrugada, hasta que finalmente a las 10:00 de la mañana se realizó un allanamiento de urgencia en el domicilio del imputado, por orden del fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, Leandro Cortelezzi. En el domicilio no se pudo encontrar al menor sindicado, quien por ahora no ha podido ser hallado. El expediente, que no está bajo secreto sumarial, se encaminó luego de varias declaraciones testimoniales de vecinos y gente que aseguró haber presenciado la discusión, y tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad del barrio. Fuente: Data Trenque