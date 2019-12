Tweet El Intendente Municipal de Rivadavia habló en Master FM y se refirió especificamente a lo sucedido con el Galpón de La Comunitaria sobre todo después de que se conoció el Proyecto presentado por diuputados y Senadores propinciales para expropiar el lugar. Expropiación casa de Aguirre Diputados y Senadores Kirchneristas presentaron un Proyecto de Ley de expropiación de la ex Casa de Aguirre, hoy Casa de la Cultura y Escuela de Idiomas de Rivadavia, que ya fue rechazado en la sesión pública llevada a cabo en el HCD el pasado jueves 19 del corriente. Sobre ello Reynoso señalo que – “la verdad que es un tema que preocupa porque ni siquiera hay precedentes en la provincia de este tipo de casos…, la Casa de Aguirre cumple una función pública y es un espacio público que quieren expropiar para entregar a un privado, es ilógico y vamos a poner límites como siempre lo hemos hecho ante cuestiones como estas, porque siempre defendemos los intereses de Rivadavia primero y así lo haremos con cualquier gobierno, no vamos a permitir ni soportar que lo político quiera pasar por encima de todo, la Democracia y la Republica son cuestiones innegociables…” asevero Reynoso agregando que – “evidentemente La Comunitaria participo en la campaña de la oposición porque venían por esto, y como no pudieron porque los vecinos de Rivadavia no eligieron esa opción, claramente, como no pudieron por la via democrática, van por la seudo via que violan entre otras cosas, la autonomía municipal, y tras eso es un Proyecto de Ley presentado por un Diputado que ni siquiera conoce Rivadavia (Avelino Zurro) ni el funcionamiento del predio…” – expreso el mandatario agregando que – “ante esto, puse en alerta a todo el Foro de Intendentes del Oeste del cual recibimos un apoyo unánime porque como decía, lo que preocupa es la forma de gobernar, porque así como le pasa a Rivadavia le puede pasar a cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires…, y sobre todo presentado por quien además es Secretario de Asuntos Municipales de la Nación…” Utilización irregular Si bien había firmado un acuerdo de comodato entre el Municipio y La Comunitaria en el Galpón que actualmente ocupan desde hace varios años, hoy el Municipio quiere desalojarlos luego que el comodato llegará a su fin “hay una ordenanza local que plantea la restitución del bien y no la están cumpliendo, la ocupación hoy es ilegítima, y nos está generando un daño que por supuesto vamos a reclamar…, nos hemos sentado a hablar en privado y han planteado que se haga en otro lugar la Residencia, y eso no es una negociación, sino una imposición, eso es querer gobernar, y eso es lo que se debatió en la última elección cuando abiertamente decidieron apoyar al Candidato a Intendente opositor, porque esto estaba acordado, o sea que hoy la ex Casa de Aguirre ahora seria de La Comunitaria si la oposición hubiera ganado la elección porque trabajaron en conjunto…, y por suerte la gente lo visualizo…, acá se está imponiendo que los Rivadavienses le demos el lugar y eso no es así…, queremos el dialogo dentro de la legalidad, no con imposiciones…, y además me preocupa que la provincia tenga fondos para los amigos…, no queremos que La Cooperativa desaparezca, pero sí que respete a las instituciones, la autoridades, las vías legales y administrativas y a los rivadavienses…” Como sigue…? “De nuestra parte siempre respetando las vías legales y lo que corresponde como lo venimos haciendo, a pasos firmes pero con la firmeza que da la legalidad y las herramientas de la democracia para hacer cumplir las normas…, hoy la ocupación es ilegítima, ya lo hemos notificado por distintas vías, y lo que vamos a hacer es pedir la restitución ante la justicia, y pedir sobre todo la conciencia cívica y democrática de las autoridades de la Cooperativa La Comunitaria que tienen que cumplir las normas y con los rivadavienses…” – aseguro el Intendente Javier Reynoso agregando por último que – “acá los intereses son para unos pocos en pos de sacarle a todos, y eso es facismo, mírese por donde se lo mire…, eso no es democracia…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >