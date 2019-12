Bono extraordinario para jubilados: la Anses adelantó la fecha de pago

Tweet El pago había sido anunciado para el último lunes del año, pero finalmente se pagará el próximo viernes 27 de diciembre El pago había sido anunciado para el último lunes del año, pero finalmente se pagará el próximo viernes 27 de diciembre El bono extraordinario de $5.000 que recibirán los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos, y que en su momento fue anunciado para el 30 de diciembre, se pagará el próximo viernes 27 de diciembre. Así figura en la página de la Anses, donde se oficializó la fecha en la que el beneficio estará depositado. “Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo cobrarán el 27 de diciembre el bono extraordinario que el Gobierno Nacional decidió otorgar en el marco de la política de solidaridad social y de apoyo a los sectores de menores ingresos”, se detalló en la página del organismo. El bono extraordinario de $5.000 que recibirán los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos se pagará el viernes 27 de diciembre La medida implica el pago de $2.000 para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo y de hasta $5.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional. En el caso de las asignaciones, el bono corresponde a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Hijo con discapacidad y la Asignación por Embarazo para Protección Social. Estos beneficiarios cobrarán $2.000 por cada hijo o hija (hasta cinco) antes de fin de año. En el caso de la Asignación por Embarazo cobrarán los $2.000 las embarazadas que ya estén percibiendo la Asignación. El valor del bono extraordinario irá variando de acuerdo al haber percibido por el jubilado o pensionado beneficiado En tanto, los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), una prestación que otorga la Anses a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión, y de pensiones no contributivas (PNC) percibirán un bono antes de fin de año y otro por el mismo monto en enero de 2020. Este pago extraordinario está destinado a quienes cobran una sola prestación. Esto significa que una persona que percibe un haber jubilatorio y otro por pensión no estará incluida en el pago del bono extraordinario. Así, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, que actualmente es de $14.068, cobrarán $5.000 antes de fin de año y una suma igual en enero del año próximo. El valor del bono extraordinario irá variando de acuerdo al haber percibido por el jubilado o pensionado beneficiado, hasta llegar a un máximo de $19.068 El valor del bono extraordinario irá variando de acuerdo al haber percibido por el jubilado o pensionado beneficiado, hasta llegar a un máximo de $19.068, una cifra que surge de sumar la jubilación mínima más $5.000. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH percibirán estos pagos extraordinarios en las cuentas donde habitualmente cobran sus prestaciones, sin tener que hacer ningún trámite especial, de acuerdo a la información publicada por la Anses. Próximo >