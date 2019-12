Tweet Los concejales de Rivadavia Jorge Pablo Rosolen y María Paula Barrios Baron visitaron los estudios de Master FM y en la 102.1 dejaron una muy firme posición personal y del bloque en cuanto a la defensa de los bienes del patrimonio municipal y de la comunidad como lo es la ex Casa de Aguirre sobre la cual se ha presentado un proyecto de expropiación por parte de legiladores provinciales. como lo es la ex Casa de Aguirre sobre la cual se ha presentado un proyecto de expropiación por parte de legiladores provinciales. Esta semana se conoció que el reelecto diputado bonaerense Avelino Zurro (Pehuajo), que a su vez fue designado como Secretario de Asuntos Municipales de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, presentó un Proyecto de Ley ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires donde busca la expropiación del inmueble donde actualmente funciona el galpón de La Comunitaria en América. Zurro expone en el proyecto que será La Comunitaria la que abonará el precio por dicha expropiación del inmueble que pertenece al Estado Municipal y al que la institución le ha generado considerables mejoras. La pregunta es ¿si La Comunitaria tiene dinero para hacer frente al monto de expropiación…, por que no compra un lugar y hacerlo propio de esa manera…? Lo cierto es que esto género que no solo el oficialismo saliera a defender el Patrimonio Histórico, sino que la sociedad también se encuentra dividida ante esta situación. El Presidente del HCD, Jorge Pablo Rosolen, y la Concejal Paula Barrios Baron (Pte bloque oficialismo) también tienen cuestiones que aclarar en tal sentido luego de haber votado en contra y repudiado (en la última sesión llevada a cabo en el deliberativo el jueves anterior) el proyecto presentado por Zurro. Precedente multiplicador No hay en la Provincia de Buenos Aires ningún precedente de este tipo de casos, y preocupa que de poder lograrse el objetivo, esto se multiplique en varios municipio más teniendo en cuenta que Zurro actualmente está ocupando el cargo de Asuntos Municipales de Nación – “creo que nos encontramos con un mecanismo, una forma de hacer política y legislar que nosotros no estamos acostumbrado ni de acuerdo…, el proyecto de expropiación dejaría sin espacio a los rivadavienses de un lugar público…, hay intereses privados y políticos , favores políticos que se están devolviendo en detrimento de los rivadavienses, de un bien que nos pertenece a todos…, la gente de la Comunitaria también es rivadaviense, pero no solo de ellos, sino de todos, los casi 20 mil habitantes del distrito…” – aseguro Barrios Barón agregando que – “evidentemente van por todo a costa de lo que sea… el proyecto que se presentó a la Legislatura provincial, es bochornoso…” La gravedad es la misma Si esto llegara a suceder pero no se multiplicara, para Rosolen la gravedad seria exactamente la misma – “porque tenemos que tener en cuanta como se miran están cuestiones a lo largo del tiempo, la ex Casa de Aguirre es un bien municipal que ha cumplido distintas funciones y continuara con otras más en los años venideros pero siempre dentro del marco de la actividad pública…” señalo Rosolen agregando que – “a mí me preocupan muchas cosas, no solo este proyecto de ley impresentable y sin fundamentos, sino el accionar de un Diputado provincial ¿en todos los estamentos será así, así funcionan, devuelven con leyes favores políticos?, además su nuevo cargo (Zurro será Sub Secretario deGestión Municipal en Nación) demanda llevar a cabo una buena relación ante Nación con los Municipios ¿Cuál va a ser la relación que va a llevar de Rivadavia si arranca expropiando un bien municipal y publico…”, aca no hay un problema solamente para el Intendente Reynoso, hay un problema para todos los rivadavienses, pero todo es en beneficio o prejuicio para nosotros, los rivadavienses…” – aseguro Rosolen. Que compren un predio “Lo que la gente debe saber también, es que La Comunitaria tiene el dinero para comprar un predio y levantar allí su propio lugar de trabajo, porque esta misma ley menciona que La Comunitaria de hace cargo del monto de expropiación, y si La Comunitaria tiene plata para comprar todo el predio de la ex casa de Aguirre, tiene plata para comprar lo que quiera, elige el predio privado que le guste en América y lo compra, estamos hablando de una suma que oscila entre los 40 a 50 millones de pesos, además siendo Patrimonio Histórico le da un valor extra…, o sea, tienen el dinero o les han prometido un subsidio, entonces ¿Qué estamos discutiendo?, ¿Por qué no van se compran lo que quieren y se terminó el aquí de la cuestión?, hacen allí todo lo que quieran y le devuelven a los rivadavienses lo que les pertenece…” – señalo con enojo Rosolen. Las posibilidades Desde el punto de vista legal, ¿es posible que la provincia lleve a cabo la expropiación? , sobre ellos la Abogada Paula Barrios Barón menciono que – "es un caso inédito en la provincia y creemos que en el país también, posibilidades hay, por algo es un Proyecto de Ley…, confiamos en que en Diputado prime la cuestión de que es el estado provincial quien expropia un patrimonio histórico a un estado municipal, que cumple una acción social y educativa y que encima fue declarado de utilidad público para la creación de la Residencia Estudiantil…, la verdad es algo totalmente sin precedentes…" – aseguro Barrios Baron.