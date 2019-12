La justicia de Trenque Lauquen dio a conocer que Walter

Tweet El ex policía de Rivadavia esta sindicado como el concubino de quien se encargaba de la distribución junto a sus hijos de los estupefacientes en Vilegas y la región. Venía de cumplir más de 12 años de carcel en diferentes lugares por otros delitos como piratería del asfalto e integrar distintas bandas según informó la justicia. El ex policía de Rivadavia esta sindicado como el concubino de quien se encargaba de la distribución junto a sus hijos de los estupefacientes en Vilegas y la región. El Fiscal, Dr. Raúl Carini Hernandez, que mantuvo esta mañana comunicación telefónica con Distrito Interior, brindó detalles de la causa, los prendimientos y se refirió a los hoy aprehendidos por tenencia y comercialización de estupefacientes. Los 6 aprehendidos, a los que en el día de hoy se les tomará declaración, son Walter Alejandro Gonzalez, alias Cuti, Alexis Norberto Medina, alias Pepino o Pepi, Brian Gustavo Peralta, Jean Natanael Díaz, María Rosa Díaz y Rodrigo Angel Dominguez. Medina, Peralta y Díaz, son hijos de la mujer, Gonzalez, ex policía de América, concubino de ésta y Dominguez tiene vínculos con Peralta y Díaz, además de haber estado en el domicilio de la calle Brown al momento de los allanamientos. De acuerdo a lo que se desprende de la investigación iniciada en septiembre de 2018 la familia «trabajaba» en conjunto comercializando drogas, en este caso marihuana y cocaína que se distribuía principalmente en la ciudad. Carini Hernandez que precisó haber incautado 30 gramos de cocaína en piedra de máxima pureza, estimó que esa cantidad podría duplicarse, de acuerdo a la calidad que según dichos de testigos vendían, por lo que, si se tiene en cuenta que el costo del gramo (que nunca llegaba a pesar exactamente eso) en $ 2.000 la dosis, únicamente en esta oportunidad se estaría hablando de $ 120.000. A eso se le debe sumar la frecuencia con que viajaban a proveerse, que podría ser estimativamente quincenal. El fiscal destacó la importancia de la participación ciudadana y la rápida reacción de la justicia y sus auxiliares para dar inicio a la investigación que permitió dar este golpe al narcomenudeo, ya que el origen fue una denuncia telefónica, anónima. < Prev Próximo >