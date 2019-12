Jubilaciones: Alberto Fernández prometió que habrá un aumento en marzo y el viernes pagarán el bono de cinco mil pesos

Tweet Pese a la suspensión de la fórmula de movilidad por 180 días, el presidente negó que se trate de un “congelamiento del salario de los jubilados” Pese a la suspensión de la fórmula de movilidad por 180 días, el presidente negó que se trate de un “congelamiento del salario de los jubilados” Alberto Fernández afirmó que “no hay ningún congelamiento al salario de los jubilados" y anticipó que en marzo habrá un nuevo aumento para todos. En tanto este viernes, quienes cobran los haberes más bajos, recibirán el bono extraordinario de $5 mil pesos. El Presidente se encargó de aclarar la polémica en torno a la situación de los jubilados tras la suspensión de la fórmula de movilidad durante seis meses. “Lo único que se cambió en el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. Eso no quiere decir que se suspendan los aumentos”, sostuvo este domingo en una entrevista televisiva. En ese sentido declaró: “Acabo de aumentar las jubilaciones, el casi 9% aumentó para todos. A la mínima le dimos un adicional de $5 mil pesos en diciembre y $5 mil pesos en enero. Las jubilaciones aumentaron para todos”, remarcó descartando que se trate de un ajuste para el sector y anunciando que “en marzo hay un nuevo aumento para todos”. La decisión del Gobierno la había anunciado días atrás el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Las jubilaciones se van a actualizar cada tres meses, todos los jubilados van a tener un aumento en marzo; eso está en la ley”, explicó Cafiero al referirse a la Emergencia Económica que aprobó la semana pasada el Congreso de la Nación. El alter ego de Fernández se encargó de aclarar que no se tratará de aumentos porcentuales, sino de sumas fijas. Por lo pronto, este viernes los jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán el bono extraordinario de $5 mil pesos correspondiente a diciembre. Si bien en su momento se había anunciado que se cobraría el 30, la página de Anses informó que el pago se realizará en el último día hábil de la semana. “Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo cobrarán el 27 de diciembre el bono extraordinario que el Gobierno Nacional decidió otorgar en el marco de la política de solidaridad social y de apoyo a los sectores de menores ingresos”, se detalló en la página del organismo. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete En el caso de quienes perciben la AUH y por Embarazo la medida implica el pago de $2.000. Por su parte, para los jubilados el bono irá variando de acuerdo al haber percibido por la persona en cuestión, hasta llegar a un máximo de $19.068, una cifra que surge de sumar la jubilación mínima más los $5 mil pesos. En tanto, con respecto a la polémica por las jubilaciones de privilegio, que Fernández prometió discutir en las sesiones extraordinarias, Cafiero expresó: “No las podíamos diferenciar: o cancelábamos la movilidad para todas las jubilaciones especiales o no la hacíamos para ninguna. Pero decidimos la conformación de una comisión para que estudie todos los regímenes especiales. El cuerpo diplomático y el poder judicial son los dos que tienen las jubilaciones más altas del país; hay una brecha gigante con el resto, y eso es lo que queremos discutir”, señaló el jefe de Gabinete. < Prev Próximo >