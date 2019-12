El Gobierno acordó con el campo una segmentación en las retenciones

Tweet Lo anunció el ministro Luis Basterra en una conferencia conjunta con las entidades que integran la Mesa de Enlace. Lo anunció el ministro Luis Basterra en una conferencia conjunta con las entidades que integran la Mesa de Enlace. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, realizó una conferencia de prensa en conjunto con los representantes de la Mesa de Enlace, en la que adelantó cómo vienen trabajando para segmentación de retenciones. "Quienes son agricultores familiares tienen que tener un tratamiento diferencial. No hay una forma, hay varias formas. Estamos haciendo un análisis con los equipos técnicos y estamos abiertos a recibir propuestas", explicó el funcionario. Cabe recordar que la Ley de Emergencia, recientemente aprobada por el Congreso, tiene un apartado en el cual se anuncian beneficios para los productores más pequeños. El mismo fue agregado por pedido del propio Alberto Fernández para lograr mayores consensos. En ese sentido, Basterra recordó que habrá un tratamiento específico, no solo para los emprendimientos agrarios de menor escala sino también para aquellos que están lejos de los puertos. En tanto, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, señaló: "Hemos quedado de acuerdo las cuatro entidades en pedir que no se aplique el incremental del 3% de retenciones y el Gobierno ha quedado en respondernos. En cuanto a las compensaciones, estamos de acuerdo todas las entidades en que tienen que hacer menor esfuerzo los que tienen menor envergadura en la producción". Por su parte, Basterra asintió y reconoció que Alberto Fernández está analizando este pedido y añadió: "El Presidente plantea que las retenciones tienen que ir disminuyendo, que no son un instrumento deseable para el funcionamiento de una economía, pero que la responsabilidad que le cabe hace que tiene que ser analizado en detalle el pedido de las entidades, de mantener en 30% lo que se cobra a soja y al 12% a los otros cultivos". Las entidades agropecuarias pidieron además que las retenciones "tengan fecha de finalización". Aún no está definido cuánto más bajas serán las retenciones para los pequeños productores, en un mecanismo que se impondrá a través de devoluciones. Hasta ahora, las retenciones a la exportación de los porotos y otros derivados de la soja quedaron en el 30 por ciento, y 12 por ciento para maíz, trigo, sorgo, girasol y cebada. En el caso de economías regionales y exportaciones industriales se fijaron en el 5 por ciento. En tanto, en 9 por ciento están carnes, lácteos, hortalizas, madera y manufacturas y algodón. Próximo >