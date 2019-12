Arsat desembarco en América y la Fibra Óptica ya es una realidad

Tweet Después de varios años de gestión y de muchos meses de trabajo para hacer efectiva las conexiones a todos los abonados la conexión a internet que todos esperaban ya esta en América. La Cooperativa Eléctrica de Rivadavia invirtió cerca de 8 millones de pesos en Fibra Óptica para brindar un “optimo” servicio. Después de varios años de gestión y de muchos meses de trabajo para hacer efectiva las conexiones a todos los abonados la conexión a internet que todos esperaban ya esta en América. La Cooperativa Eléctrica de Rivadavia invirtió cerca de 8 millones de pesos en Fibra Óptica para brindar un “optimo” servicio. La conexión por cable cubre en un 100% en América pero el tendido de la fibra cubre solamente la planta urbana, a excepción del sector pos vías. El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Garcia, y un operario del servicio de Internet de la empresa, Santiago Despres, brindaron más detalles de la obra. Sueño hecho realidad “La verdad que terminamos el 2019 con mucho trabajo pero muy contentos y satisfechos de poder dar a conocer a la comunidad y los socios de la Cooperativa que ya está disponible para todos el servicio de Fibra Óptica con la llegada de Arsat a nuestra cuidad…, estamos muy contentos porque hace más de 5 años que veníamos detrás de este proyecto pudiendo brindar hoy 10 megas a cada usuario a 800$ mensuales…” – aseguro Garcia agregando que – “15 megas 1000$, 25 megas 1200$ y 50 megas 2000$...” Las diferencias “Continuamos manteniendo dos tecnologías un poco más antiguas que son ADSL (cable de cobre) y tecnología inalámbrica que transmite solo internet…, con esto no podemos llegar a brindar un servicio de 10 megas porque está limitado por la tecnología misma, ahora con la fibra óptica no tendremos limitaciones con el ancho de banda, y justamente decidimos poner un piso de 10 megas porque consideramos que hoy en día se consumen muchas redes sociales y varias plataformas que trabajan por encima de los 10 megas…” – expreso Despres agregando que – “tenemos alrededor del 70 % de reclamos por parte de usuarios de internet de la Cooperativa y los mismos tienen que ver con consumos saturados, por ejemplo, en casa alguien está mirando Netflix, otro está leyendo el diario en internet y el nene está usando las redes sociales, los megas los consumiste al instante y después llamas a la cooperativa diciendo que el servicio anda mal cuando en realidad consumiste los megas que estas pagando…, entonces apuntando a brindar un buen servicio y no tener esos inconvenientes, es que arrancamos como base con 10 megas…” Derechos de conexión Habrá distintas alternativas y comodidades de pago para acceder al servicio – “quienes ya cuentan con el servicio de internet tan solo tendrán que hacer una reconversión de aparatología o cableado y pagara solo una diferencia, mientas que aquellos que toman el servicio por primera vez, se les cobrara un derecho de conexión de 5700$ que pueden pagarse en 12 cuotas de 475$ mensuales sin interés, o en 3 cuotas de 1900$ o de contado…, o sea, 10 megas más instalación (mediante el plan de 12 cuotas) estaría abonando 1275$ por un año y luego continuaría abonando solamente el valor de los 10 megas de 800$ mensuales…” – señalo Garcia. Agregando que – “terminamos el año con mucho trabajo pero Gracias a Dios con buenas noticias…” Privilegios La Cooperativa ha hecho una inversión importante y estamos trabajando mucho en eso, estamos tratando de brindarle un buen servicio a los usuarios, pero también es bueno saber que el hecho de que Arsat haya llegado a América con fibra óptica es para nosotros un privilegio, ojala otras empresas también lleguen porque si Arsat tiene algún problema con el servidor, todos los usuarios se verán afectado y habiendo otra posibilidad haría que podremos justamente usarla para solucionar el inconveniente…” – aseguro Santiago Despres ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >