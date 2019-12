Se viene la 2° Edición del Partido de las Estrellas en Independiente... con la despedida del Gran Capitán !!!

Tweet "Este año se redobla la apuesta, no solo para volver a juntar a todas esas estrellas del futbol rivadaviense aprovechando que en estas fechas todos se encuentran en la ciudad y pueden formar parte, sino que despediremos del futbol de 1º división al Capitán del "rojo" Mario Rodríguez." dijo Fernando Garrote en Master FM. "Este año se redobla la apuesta, no solo para volver a juntar a todas esas estrellas del futbol rivadaviense aprovechando que en estas fechas todos se encuentran en la ciudad y pueden formar parte, sino que despediremos del futbol de 1º división al Capitán del "rojo" Mario Rodríguez." Los mejores jugadores de la Liga del Oeste más los jugadores a nivel provincial, nacional e internacional nativos de América, se juntaron el año pasado para desarrollar un partido y recaudar fondos con vista a levantar el tapial perimetral del estadio que había sido derrumbado por una fuerte tormenta y lo lograron. Este domingo el estadio Anselmo Lobo de Independiente llevara a cabo el 2º Partido de Las Estrellas y Fernando garrote nos brinda más detalles Despedida a Marito Rodríguez “A los que nos gusta el futbol, esta idea nos ha movido a todos, el año pasado el Partido de Las Estrellas fue para juntar plata para el tapial y este año, hable con Fernanda la Presidenta y le propuse volver a hacer el partido y junto con Marcelo Carrasco nos pusimos a organizarnos con la participación este año del Senior, es por eso que el próximo domingo 29 de diciembre a las 16 horas será el partido de Las estrellas con los jugadores más destacados de la Liga pero previo a ello se desarrollara un partido de homenaje y despedida a Mario Rodríguez, el mayor referente futbolístico del Rojo…” – aseguro Fernando agregando que – “Marito no solamente es el jugador más destacado de Independiente, sino de la Liga del Oeste…, entonces se comenzaría con el partido homenaje a Mario con los campeones de Liga 2002 y 2004 que compartieron plantel con Mario contra el Senior…, destacable que todos los jugadores han aceptado la iniciativa con mucha predisposición…” Las Estrellas “Laz entrada general tendrá un valor de $ 100, a partir de las 16 horas estará la boletería abierta, se entregara un numero para sorteos y tipo 18 horas el Partido de Las Estrellas con los mejores jugadores de la Liga y confirmaron que vendrían a formar parte Rodrigo Chávez, Francisco Del Riego, Formigo de González Moreno, Sebastián Hernández, Facundo Mandrini, Carlos Moyano, Tal vez Fede Maya, Nicolás Figal, Oscar Ustari, Santi Velázquez entre otros…” – aseguro Fernando agregando que .- “entre los Directores Técnicos a cargo de cada equipo estarán Jose Palomeque de Atlético Rivadavia que cumplió 30 años trabajando para esa institución y es un poco también rendirle homenaje a tanta labor, invitamos a chicas de Futbol Femenino porque han hecho muy buenas campañas y se merecen la oportunidad…, habrán dos invitados especiales, Ezequiel Cabrera de Quenuma que perdió una pierna en un accidente y volvió a jugar, y por su intermedio viene el Pampa Calvo, jugador de Boca con varios títulos importantes en su haber…, o sea que este 2º Partido de Las Estrella está organizado para que sea un éxito y solo falta que la gente nos acompañe…” – expreso Fernando Garrote, uno de los organizadores del evento. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >