Le secuestraron maquinaria porque debía dos cuotas: “Así tratan a los que trabajamos”

El productor Julio Molteni mostró el momento en el que la patrulla rural le llevó dos tractores y una cosechadora por falta de pago en Carlos Tejedor. Asegura que no previó el "estallido del país" cuando adquirió los equipos con un dólar de $30. El caso de Julio Molteni conmueve a la zona de Curarú, en el partido bonaerense de Carlos Tejedor. Es que en las últimas horas, la policía le secuestró dos tractores y una cosechadora porque no pudo pagar dos cuotas a la empresa que se las vendió. En dos videos que le llegaron a Infocampo, el productor mostró las imágenes de la patrulla rural de la zona, esperando para llevarse la maquinaria, de la marca Agco. "No pude pagar dos cuotas porque no pude cosechar el año pasado", explica Molteni en las grabaciones. Según argumenta, adquirió esos equipos cuando el dólar valía un poco más de $30. "Compré esto para trabajar, no esperaba el estallido del país", asegura, al tiempo que resalta que las máquinas están "impecables". En la filmación también pueden verse una tolva y una sembradora, que el productor aclara que todavía le pertenecen. "Así tratan a los chacareros que queremos trabajar, con patrulleros que se llevan la maquinaria porque debo unas cuotas, mientras que los que se robaron millones están sueltos", dispara. Y advierte que: "Esto es lo que nos toca y lo que le va a pasar a muchos por ser productores agropecuarios". "No sé con qué vamos a sembrar y a cosechar ahora. Los policías solo cumplen con la tarea que les encomendaron. Esto es el gobierno de Macri y ahora de los Fernández", sostiene Molteni en los videos. Fuente: Infocampo