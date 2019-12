Restingen el tránsito de camiones en rutas de la provincia de Buenos Aires

Tweet Ante la celebración de navidad, desde Vialidad Provincial anunciaron la medida para facilitar la circulación de vehículos Ante la celebración de navidad, desde Vialidad Provincial anunciaron la medida para facilitar la circulación de vehículos La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer que por la celebración de Navidad los días martes 24 y miércoles 25 de diciembre se restringirá la circulación de camiones en rutas bonaerenses. El organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, detalló que la medida es para los transportes con carga de más de siete toneladas de porte bruto en: la Autovía 2, Rutas Provinciales 11, 36, 56, 63, 74, y Autopista Buenos Aires–La Plata. El objetivo es facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas. Asimismo, Vialidad Provincial recomienda a los conductores: circular con las luces bajas encendidas; con la V.T.V. actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados; haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol. Restricción de camiones por la celebración de Navidad. pic.twitter.com/lSdKWCd25q — Vialidad Bs. As. (@VialidadBA) December 23, 2019 RESTRICCIONES: Sentido a la Costa Atlántica Martes 24 de diciembre de 2019 de 06:00 hs a 14:00 hs Sentido a CABA Miércoles 25 de diciembre de 2019 de 14:00 a 23:59 hs Autopista Buenos Aires – La Plata Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata. Ruta Provincial Nº 2 (AUTOVIA 2) Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet). Ruta Provincial Nº 11 Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal) Ruta Provincial Nº 36 Desde Rotonda RP Nº 10 (Prolongación Av. 66 - La Plata) hasta la intersección con RP Nº 11 (Pipinas) Ruta Provincial Nº 56 Desde su intersección con la RP Nº 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga). Ruta Provincial Nº 63 Desde Distribuidor de Transito con RP Nº 2 (Dolores) hasta Intersección con RP Nº 11 (Esquina de Crotto). Ruta Provincial Nº 74 Desde su intersección con la RP Nº 56 (Maipu) hasta su intersección con la RP Nº 11 (Pinamar). Próximo >