Piden justicia por Marcos, el joven asesinado el fin de semana en Trenque Lauquen

La conmoción no para, no solo para propios sino también para ajenos. La muerte de Marcos Morel, un joven padre de un bebé, fue un sacudón para la comunidad de Trenque Lauquen que aún se pregunta "¿por qué?". El joven tenía 21 años y en medio de lo que habría sido una discución cuando iba rumbo a un almacén o kiosco, según trascendió, perdió la vida al recibir heridas letales de arma blanca. El autor ya estaría identificado y sería menor lo que preocupa aún más. Ahora y lógicamente familiares y amigos piden Justicia y una de las herrameintas más efectivas, además de las oficiales, son las redes sociales en donde son acompañados por cientos de vecinos locales. "Nada le va a devolver la vida pero al menos que mis tios y primos tengan un poco de paz viendo a los culpables pagar", sostuvo una familiar de la víctima. "Destruyeron una familia, le arrebataron la vida, dejaron una bebé sin su papá, que la conciencia les pese cada dia por el resto de sus vidas y que paguen lo que hicieron, que realmente haya justicia", pide desesperadamente con una foto de Marcos acompañando la publicación. Fuente: Diario Líder