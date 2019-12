«Tan lejos y tan cerca», una sentida historia en Navidad ocurrida en Gral. Villegas

Tweet Ana Paula Rodriguez trabaja en la estación de servicio YPF, ayer, 24 de diciembre en la tarde llegó al lugar Daniel, hasta ese momento un hombre portando dos bolsitas pequeñas, que viajaba a dedo desde el sur del país con destino Rafaela, Santa Fé, su ciudad. Ana Paula Rodriguez trabaja en la estación de servicio YPF, ayer, 24 de diciembre en la tarde llegó al lugar Daniel, hasta ese momento un hombre portando dos bolsitas pequeñas, que viajaba a dedo desde el sur del país con destino Rafaela, Santa Fé, su ciudad. Luego de unos minutos, propio de la idiosincrasia de la mayoría de los argentinos, Daniel ya no era un desconocido y su historia conocida por los trabajadores del turno que no dudaron en unir voluntades y procurarle una estadía menos angustiante de los que venían siendo sus días. Daniel hacía una semana que viajaba a dedo desde San Martín de los Andes donde el camión que maneja se le rompió y por el que su patrón le ordenó dejarlo en un taller y regresar como pudiera. Una familia de una ciudad pampeana lo había alzado en la ruta y acercado hasta General Villegas. Gracias a la voluntad de los empleados de la YPF Daniel se hospedó en le hotel Antonini. Por la noche, Ana Paula fue por él para que compartiera la Nochebuena junto a su familia. Fue ella misma quien compartió en las redes esta sentido historia de Navidad: «Ayer por la tarde llegó este hombre a ypf, venia desde San Martín de los andes haciendo dedo, porque se le rompió el camión y su patrón le dijo que se las arreglé como pueda, paso hasta su cumpleaños solo haciendo dedo, por una persona que le chupa un huevo la vida de los demás porque como es tiene todo de arriba, pero si estoy segura de algo es que en la vida todo vuelve y que a esta gran persona dios lo va a recompensar. Ayer con mis compañeros le ayudamos en todo lo que podíamos, y anoche paso navidad con mi familia, me lleno el corazón de alegría verte tan contento. Espero la hayas pasado lindo Daniel te voy a llevar siempre en mi corazón». Esta mañana Daniel Arolia continuó viaje a dedo, por la tarde estaba legando a Rosario llevado por un camionero de nuestra ciudad. Hasta allí podrían ir a buscarlo sus amigos, por lo tanto en cuestión de horas podría llegar a su Rafaela para continuar con su vida. Consultada la protagonista de este relato, contó a Distrito Interior que Daniel está separado y tiene un hijo de 28 años, pero no pudo aportar más datos acerca del vínculo que pudiera tener con sus afectos para que pudieran haberle evitado horas de tanta angustia. La Navidad tiene cosas muy particulares y ésta puede haber sido una de ellas; en tiempos en los que, más allá de los credos, todos apelan por unas Fiestas más humanas, la realidad ha dado la oportunidad de experimentarla y practicarla. Esta vez General Villegas es noticia por algo cuyo origen es triste pero su final pudo ser felíz. Daniel que estaba tan lejos de su gente, pudo estar tan cerca de la gente. Fuente: Distrito Interior Próximo >