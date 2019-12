El Gobierno confirmó que estudia la legalización de la marihuana

Tweet La flamante ministra de Seguridad reveló que "la propuesta del Presidente es hacer un estudio para poder regular el consumo y el cultivo de marihuana". La flamante ministra de Seguridad reveló que "la propuesta del Presidente es hacer un estudio para poder regular el consumo y el cultivo de marihuana". La actual ministra de Seguridad Sabina Frederic se diferencio de la ex funcionaria Patricia Bullrich y confirmó que Alberto Fernández pidió que se comience un estudio con el fin de regular el consumo de marihuana. En diálogo con Luis Novaresio por radio La Red, la flamante ministra de Seguridad reveló que "la propuesta del Presidente es hacer un estudio para poder regular el consumo y el cultivo de marihuana. Hablamos de drogas blandas, no duras”. "Muchos estudios aseguran que el consumo de marihuana hace menos daño que el consumo de alcohol, y este último no es ilegal”, agregó y aclaró: "Plantearemos un proyecto de ley para que esto se discuta democráticamente. No hay nada cerrado”. Por otro lado, se refirió a la derogación de "cinco resoluciones de la gestión de Bullrich, entre ellas, el uso de armas eléctricas Taser” y "el servicio cívico voluntario”. "Todavía no llegaron las Taser a la Argentina. Pero cuando lleguen, las trasladaremos a las Fuerzas Especiales, para que sean utilizadas solamente ante situaciones críticas”. "Muchos oficiales de Gendarmería y policías están en contra del protocolo. Tenemos millones de historias de policías que han usado armas de fuego como correspondía y han tenido muchos daños psíquicos terribles”, cerró. < Prev Próximo >