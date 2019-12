Sigue sin aparecer el ganador de $104 millones del Quini 6 en La Pampa

Tweet Tiene 15 días para cobrar el premio, pero el agenciero dice que el afortunado aún no se presentó. El misterio es conversación entre los habitantes de Guatraché, una localidad de La Pampa. Tiene 15 días para cobrar el premio, pero el agenciero dice que el afortunado aún no se presentó. El misterio es conversación entre los habitantes de Guatraché, una localidad de La Pampa. En una Agencia de Guatraché, un pueblo de 5 mil habitantes en la provincia de La Pampa, salió este domingo el premio de 104 millones de pesos del Quini 6 y todavía no apareció el ganador. Gustavo Eberle, es el dueño de la Agencia Nº 87 que vendió el boleto afortunado. "Yo lo vendí, es lo único que sé. Pero no sé quién es el ganador", afirmó a Clarín y agregó: "Desde entonces estoy volando". El premio es de 104.042.624 pesos y corresponde a la serie ganadora: 01, 03, 08, 18, 22 y 29 que salió en la Agencia de Guatraché, al sureste de la provincia, a unos 180 kilómetros de Santa Rosa. El nuevo millonario tiene 15 días, desde el momento en que sale el premio, para presentarse en la Agencia con la boleta ganadora. Si no se cobra el premio, el dueño del comercio se queda sin la recompensa que le toca, que es del uno por ciento. "Si es quien dicen, me lo hubiera dicho. Seguro. Y no hay chance de que alguien se esconda por mucho tiempo. A la larga, lo vamos a saber", especula el agenciero. Descarta además que haya un ganador que aún no se haya enterado de su fortuna. "Los que vienen acá son todos conocidos. Puede haber cinco apuestas por semana que son de la Colonia Santa Teresa o de Campos", dijo. "Si no viene el ganador, salgo a buscarlo uno por uno en el pueblo", aseguró. Eberle recordó que hace más de veinte años, en esa misma agencia se vendió otro premio millonario del Quini 6. "Fue hace 24 años. Esa vez yo era empleado", rememoró. Próximo >