Convocan a un

Será este viernes 27 a las 14 horas en ruta sobre el kilómetro 211. Lo esta promoviendo Federación Agraria. Será este viernes 27 a las 14 horas en ruta sobre el kilómetro 211. Lo esta promoviendo Federación Agraria. Mientras aún no se sabe si finalmente se tratará o no este jueves al Ley de Reforma Impositiva enviada por el gobernador Axel Kicillof, desde la Federación Agraria de Bragado llamaron a un tractorazo en rechazo a la inciativa. "Desde de la Filial Bragado de Federación Agraria Argentina se está convocando a los productores y ciudadanía en general de Bragado y localidades vecinas, a movilizarse pacíficamente,concurriendo, de ser posible en tractores al kilómetro Nº 211 de la Ruta Nacional Nº 5 (entre Prenut y la Escoria), el día 27 de diciembre desde las 14 horas, para mostrar nuestro estado de alerta, ante la desmedida suba de impuestos, propuesta por el gobernador bonaerense Axel Kicillof" dice el comunicado enviado en forma local por la entidad ruralista. "Es un paquete importante el que ha venido detrás de las retenciones", se quejó Walter Malfatto, presidente de FAA Bragado. Ademas, se informa que una vez concentrados se realizará una asamblea abierta en búsqueda de consensuar acciones futuras en conjunto en caso de que no se revea la situación que hoy mantiene con mucha preocupación al sector