Le robaron la lona que utiliza en su camión y pide colaboración para recuperarla

Este jueves, un vecino de General Pico aseguró que le sustrajeron la lona que utiliza en su acoplado y pidió la colaboración de la comunidad para poder recuperarla.

En este caso, a través de las redes sociales, el vecino pidió “a todos los camioneros de General Pico, me robaron la lona de mi acoplado, si se las ofrecen comprenla y me avisan. Tengo que cargar mañana y es imposible que me la hagan en medio día”.

Además, agregó que la lona “es de color verde, con un letrero atrás que dice “el Joaquí”.