Con una reunión “muy positiva”, Provincia y docentes empezaron con el pie derecho

Tweet El Gobernador y las ministras de Educación y Trabajo recibieron en Casa de Gobierno a los representantes de los gremios docentes, quienes ven con buenos ojos el cambio de gestión. “Vuelve a ser una Provincia normal”, aseguraron. El Gobernador y las ministras de Educación y Trabajo recibieron en Casa de Gobierno a los representantes de los gremios docentes, quienes ven con buenos ojos el cambio de gestión. “Vuelve a ser una Provincia normal”, aseguraron. Después de que el Frente de Unidad Docente Bonaerense haya elevado un pedido formal para mantener una reunión con el gobernador Axel Kicillof, se llevó a cabo el primer cónclave que tuvo positivas reacciones. En efecto, el mandatario provincial recibió a los representantes sindicales de los docentes en la Casa de Gobierno junto a Agustina Vila, la directora general de Cultura y Educación; y Mara Ruiz Malec, ministra de Trabajo. De esa manera, Kicillof no solo respondió al reclamo de los docentes que querían tener un mano a mano antes de iniciarse la negociación paritaria, sino que sirvió como el primer paso en el debate salarial. Vale recordar que, desde el equipo de la Provincia, anunciaron que la intención de Kicillof es comenzar las negociaciones en los primeros días de enero. Claro está, en su primer año de gestión el ex ministro de Economía no quiere dejar nada librado al azar y aguarda que se llegue a un punto de acuerdo antes del inicio de las clases programadas para marzo de 2020. Hace 4 años que los/as docentes no entrábamos a la Gobernación. Hoy, finalmente, tenemos la satisfacción de poder volver a la casa de todos/as los/as bonaerenses. pic.twitter.com/wWkoK3db8y — Roberto Baradel (@RobiBaradel) December 26, 2019 “Uno siente que vuelve a ser una provincia normal, entrando a la Casa de Gobierno, una casa que es de todos los bonaerenses. La primera impresión es un gobernador que nos atiende, nos escucha. Tenemos mucho trabajo por delante”, aseguró tras el encuentro María Laura Torre, de SUTEBA. “Uno siente que vuelve a ser una provincia normal, entrando a la Casa de Gobierno, una casa que es de todos los bonaerenses. La primera impresión es un gobernador que nos atiende, nos escucha. Tenemos mucho trabajo por delante”, aseguró tras el encuentro María Laura Torre, de SUTEBA. Además de solicitar la cláusula gatillo, los docentes le entregaron a las autoridades la agenda basada en una educación de calidad: infraestructura, sumarios y comedores escolares. Tras la reunión, Vila expresó: “No hablamos solamente de lo salarial sino del sistema educativo en su conjunto. Hay muchas dificultades y hay que abordarlas con trabajo articulado y comprometido entre todos los sectores”. Refiriéndose a la infraestructura escolar sostuvo: “La prioridad es atender las urgencias en estos primeros 100 días, haciendo las refacciones necesarias para comenzar las clases, luego vamos a trabajar sobre las ampliaciones”. Agregó que “hay que atender 558 obras con distintas dificultades. Estas obras no se concentran en el Conurbano sino que son municipios de toda la provincia, por lo cual estamos articulando muy fuerte con los distritos para priorizar las acciones a llevar adelante”. Por su parte, Ruiz Malec se refirió al diálogo con los gremios docentes y explicó: “Estamos viendo cuál es el punto de partida. La intención es resolver las paritarias, que exceden lo salarial: tienen que ver también con las condiciones de trabajo y la carrera administrativa. Con los docentes vamos a tener una agenda muy amplia”. Y agregó: “La prioridad son los trabajadores y las trabajadoras del Estado y no haremos distinciones Próximo >