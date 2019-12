Feliz Nacho Nuevo

Tweet DOnofrio le confirmó a Olé que River le ofrecerá un contrato top a Nacho Fernández y así, tanto los hinchas como el cerebro del equipo pueden celebrar tranquilos el 2020. DOnofrio le confirmó a Olé que River le ofrecerá un contrato top a Nacho Fernández y así, tanto los hinchas como el cerebro del equipo pueden celebrar tranquilos el 2020. Es un tipo diferente. Porque cualquier jugador en un buen año es capaz de dar siete asistencias y marcar 12 goles en doce meses. Pero pocos, en cambio, pueden lograr que Riquelme y Maradona se pongan de acuerdo. Ignacio Martín Fernández, Nacho, el espigado cerebro del River de Marcelo Gallardo, ha logrado un consenso en el ambiente del fútbol: para muchos es el mejor del país. Ahora bien, el mejor del país necesita hacer caja. Porque el éxito le llegó tarde. Y está, cerca de llegar a las tres décadas y en tiempos de peso devaluado e incertidumbre económica, pensando en su futuro. No el inmediato sino en lo que vendrá cuando se aleje de las canchas. Eso generó incertidumbre en los hinchas, quienes al igual que Gallardo no quieren perderlo... ¡Pero haya paz! Porque Rodolfo D’Onofrio le confirmó a Olé que el club hará el esfuerzo para retribuirle en billetes lo que el zurdo volante hace en la cancha. “Nacho Fernandez tiene su contrato acordado hace pocos meses pero creemos que hay que hacerle una renovación y mejorárselo en función del alto nivel que viene mostrando”, le aseguró el presidente de River a este diario, adelantando que le ofrecerá una suba sustancial para que IF26 esté entre los mejores pagos del plantel. “Por lo que ha hecho por River, sin duda merece tener un contrato top. Consideramos que, dentro de lo que es la Argentina, los jugadores de River deben recibir el valor que se merecen por la prestación que les están dando al club. De esa manera nos fijamos en los contratos de cada uno y entre ellos el de Nacho, que ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada”, explicó D’Onofrio, oficializando su estrategia. “Cuando sea factible nos vamos a reunir con su representante y, dentro de las posibilidades que tenemos, queremos que sea uno de los jugadores con mejor retribución”, refrendó. La propuesta llegará a manos de Nacho cuando regrese de sus vacaciones, ya que la dirigencia busca evitar interrumpirle el descanso, sobre todo luego del agotador semestre que vivió. Esta posibilidad inyecta optimismo en Núñez. Nadie quiere que Nacho se vaya. Fernández, a su vez, sabe que en pocos clubes tendrá la exigencia competitiva que vive en River. Por eso anticipó que -a priori- declinaría ofrecimientos de mercados exóticos como el de China o Arabia con sus petrodólares. Éstos, además, lo alejarían de la Selección de la que no se resigna a formar parte: es su anhelo, e incluso se imaginó participando de la Copa América de Brasil. Ahora bien, también le urge hacer un colchón aunque con alternativas de destino acotadas por algunos factores, como su edad (en enero cumplirá 30 años, lo que le quita valor de reventa) o la falta de pasaporte comunitario (lo que le entorna bastante las puertas de Europa). Nacho, así, se abrió a escuchar cada oferta que le acerquen desde destinos como México, Brasil o los Estados Unidos, tales como el interés del Inter de Porto Alegre de Coudet o, anteriormente, el de Los Ángeles Galaxy de Guillermo Barros Schelotto, ex cumpa suyo en Gimnasia. Ahora bien, resulta inverosímil que cualquiera de estos equipos desembolse los 15.000.000 de euros de su cláusula de rescisión como pidió Gallardo luego de ganar la Copa Argentina en Mendoza. Aunque el talento de Nacho es innegable, la cifra es altísima. Por ende el único escenario que podría hacer variar un final feliz es que aparezca algún club dispuesto a sacudir el mercado e invertir por Fernández tanto como River lo hizo por Lucas Pratto en 2018, entendiendo que amortizaría el gasto con su juego. El Muñeco les dejó en claro tanto al jugador como a los dirigentes que necesita del mejor del fútbol argentino para afrontar los desafíos de su River 2020. D’Onofrio y compañía, por eso, harán el esfuerzo de estirar la billetera para retener a Nacho y ponerlo al nivel de Armani, Pratto, Enzo Pérez y Juanfer Quintero como parte de un contexto económico que generará actualizaciones de los contratos en pesos respecto de la vigente cotización del dólar. Post vacaciones, habrá reunión. Charla. Ofrecimiento. Y se espera que todos terminen con las copas arriba festejando el Nacho Nuevo. Próximo >