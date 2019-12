Alberto Fernández: “Estamos ajustando sobre los que tienen una situación más holgada en beneficio de los que menos tienen”

Tweet El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la ley de Emergencia Económica y afirmó que “estamos ajustando sobre los que tienen una situación más holgada en beneficio de los que menos tienen”. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la ley de Emergencia Económica y afirmó que “estamos ajustando sobre los que tienen una situación más holgada en beneficio de los que menos tienen”. En diálogo con TN, desde el salón Eva Perón de Casa Rosada, el mandatario negó que el reciente paquete de medidas aprobado por el Congreso de la Nación se trate de un ajuste para la mayoría de los argentinos. “Si el concepto de ajuste es volver a poner orden en las cuentas públicas, lo estamos haciendo. Se trata de una ley que tiende a ser solidarios con los que menos tienen y volver a poner en marcha el aparato productivo. A diferencia de otros ajustes, este no está pagado por los que menos tienen, sino por los que mejor están: los que exportan, los que producen petróleo o metales, el campo, los que están en mejor situación con sus bienes personales”, detalló. “Hay que pagar en la Argentina un plan para terminar con el hambre que va a costar alrededor de 100 mil millones de pesos”, graficó sobre la situación crítica que atraviesa Argentina. En ese sentido explicó que, entre sus propósitos, está “ordenar las cuentas públicas, es el ABC de un buen Gobierno, y eso efectivamente lo estamos haciendo, pero sin apretar a los que menos tienen”. “La clase media se va a ver beneficiada con esto porque cuando nosotros lleguemos a los 100 mil millones de pesos para que los más pobre compren alimentos, el que vende alimentos en un supermercadito o en un almacén va a recibir recursos que antes no tenía”, sostuvo sobre el sector sobre el cual más influye la sanción de estas medidas. “No es verdad que el ajuste está sobre la clase media, está, si ustedes quieren, sobre los que gastan dólares en el exterior o para viajar, pero la verdad es que este problema no lo iniciamos nosotros”, agregó sobre otro de los puntos más cuestionables de la ley de Emergencia Económica, que es el referido al impuesto al dólar para atesoramiento y para compras en el exterior con tarjeta. “Hay que terminar con cierta cultura argentina que cree que tiene un cierto derecho humano a comprar dólares”, enfatizó y luego buscó generar empatía: “Hay que entender que la economía macro no permite que los dólares se sigan usando en cuestiones que son muy válidas, pero que hoy hay otras urgencias”. "Si queremos hablar en términos capitalistas, lo que le pasa al país es que se quedó sin un bien preciado que se llama dólar y, entonces, cuesta muy caro y tenemos que cuidarlos muchísimos porque con esos dólares nosotros tenemos que, entre otras cosas, pagar insumos que se necesitan para seguir produciendo”, explicó sobre las nuevas medidas sobre el tipo de cambio. “Queremos que se entienda el por qué cuidamos los dólares: porque no hay más, porque se fueron todos, porque entraron 70 mil millones de dólares que se fueron por la otra ventanilla y no quedaron en la Argentina, y esa es parte de la deuda que estamos pagando”, justificó. Con respecto a las críticas de la oposición hacia el paquete de medidas, Fernández aclaró: “Nunca me enojé con la palabra ajuste. A mi lo que me preocupa es que se entienda qué estamos ajustando, es otra cosa que hay que aclarar porque se las han pasado hablando de congelamiento de las jubilaciones y no es cierto. En diciembre todos los jubilados recibieron un aumento cercano al 9% y en marzo todos recibirán otro”, manifestó sobre la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y compromisos de deuda de la Argentina Fernández afirmó que desea “resolver cuanto antes” el tema de la deuda que afronta el país, pero aclaró que “no de cualquier modo”. “Yo creo que todo depende de cómo evolucione la economía. Tenemos que ir monitoreando día a día cómo la economía evoluciona porque tenemos muchos problemas en el medio. La deuda es un gran condicionante y va cayendo; de repente nosotros pudimos el viernes pasado renovar letras a una tasa sustancialmente más baja, y esa es confianza que vamos despertando, ahora la confianza es que demos seriedad en todos lados”, agregó. “Nosotros no hemos mentido, nuestro punto de privilegio es sacar a la gente de la situación de desamparo en la que está y, a partir de allí, promover un consumo virtuoso que mueva la producción. Paralelamente queremos pagar, pero tenemos que tener condiciones de pago porque la Argentina no puede pagar con una economía recesiva”, fundamentó el jefe de Estado. “Nadie quiere caer en default ni asumir un compromiso que no puede cumplir. Yo no voy a firmar un compromiso con el Fondo para dos meses después no poder cumplir”, enfatizó. Relación con el campo Alberto Fernández buscó llevar tranquilidad al sector tras haber discutido el impacto de las medidas: “No quiero desalentar al campo, por eso les he garantizado que los pequeños productores, esta vez, tendrán un sistema de reintegro que no les haga pagar como los hizo pagar en otro tiempo la 125. Yo de la 125 aprendí, a mí dos veces no me pasa. Dos veces no cometo el mismo error”, sostuvo con autocrítica sobre la gestión anterior del kirchnerismo. Próximo >