El papá de Marcos pidió por Justicia:

Tweet "Tito" Morel no puede creer lo que le toca vivir este fin de año al igual que toda su familia en Trenque Lauquen. "Acá presento a mi hijo con su hijita de apenas un añito..." sostuvo en las redes acompañado de una foto de Marcos y su pequeña niña. "Tito" Morel no puede creer lo que le toca vivir este fin de año al igual que toda su familia en Trenque Lauquen. "Acá presento a mi hijo con su hijita de apenas un añito..." sostuvo en las redes acompañado de una foto de Marcos y su pequeña niña. "Perdón pueblo si con esto molesto o canso pero voy a pedir Justicia una y mil veces por mi hijo", dijo el papá de Marcos Morel, joven de 21 años asesinado hace unos días, episodio que generó la conmoción de toda una comunidad de Trenque Lauquen. "Tito" Morel no puede creer lo que le toca vivir este fin de año al igual que toda su familia. "Acá presento a mi hijo con su hijita de apenas un añito..." sostuvo en las redes acompañado de una foto de Marcos y su pequeña niña. "Esto es todo lo que me dejó, y hoy ella con su corta edad está mal porque no tiene a su papá, eso es mucho dolor, por eso pido justicia", solicitó el padre que acaba de quedarse sin su hijo. Este no ha sido el único reclamo de Justicia pero sí el más fuerte de oír, es el desgarrador sentimiento de un padre que se ha quedado de un momento a otro y en un hecho atroz sin su hijo. < Prev Próximo >