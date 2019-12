Guía completa de los cursos de nivelación en la UNLP para el 2020

Tweet La Universidad Nacional de La Plata ya se prepara para recibir a los 33 mil jóvenes que este año se inscribieron para iniciar su formación de grado en esta casa de estudios. En relación a los cursos introductorios, si bien algunas unidades académicas ya pusieron en marcha sus estrategias de ingreso de cara al ciclo lectivo 2020, las facultades comenzarán sus actividades con los nuevos estudiantes a partir de los últimos días de enero y principios de febrero. La Universidad Nacional de La Plata ya se prepara para recibir a los 33 mil jóvenes que este año se inscribieron para iniciar su formación de grado en esta casa de estudios. En relación a los cursos introductorios, si bien algunas unidades académicas ya pusieron en marcha sus estrategias de ingreso de cara al ciclo lectivo 2020, las facultades comenzarán sus actividades con los nuevos estudiantes a partir de los últimos días de enero y principios de febrero. A continuación se detallan las principales características de cada curso: ARQUITECTURA Y URBANISMO El Curso Introductorio Presencial dará inicio el 3 de febrero y se extenderá hasta el 28 de ese mes. Son en total 4 semanas. El mismo se desarrollará en 2 bandas horarias: turno mañana de 8.15 a 12.30 hs. o turno tarde de 16.45 a 21.00 hs. La condición de Ingreso a la FAU es el cumplimiento del 80% de asistencia y la presentación de la maqueta y trabajos prácticos correspondientes a cada uno de los módulos. Es un curso introductorio al conocimiento disciplinar, integrador, socializador y diagnóstico, evitando sistemas eliminatorios que impidan el ingreso de los aspirantes a la Carrera. Se concibe como un período de comprensión del compromiso que significa esta nueva etapa, la de la Educación Superior, proponiendo conocer el funcionamiento, espacios y tiempos de nuestra FAU. Las clases del curso son teórico-prácticas. Los contenidos son: Introducción a la vida universitaria, a la carrera y contenidos específicos. Se recorren los siguientes temas: El espacio intuitivo y el espacio racional; El espacio arquitectónico; Idea y materialidad; El pensamiento gráfico; Arquitectura y materia; Sistemas de medidas, geometría y modulación. E - mail de contacto: academica@fau.unlp.edu.ar Más información www.fau.unlp.edu.ar CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES El ingreso se inicia el 27 de enero a las 8:30 Hs. (quienes cursen a la mañana) y a las 13:30 Hs. (quienes cursen a la tarde) con el Taller de Ambientación Universitaria (TAU). Esta actividad es de asistencia obligatoria para todos los ingresantes que no tengan experiencia universitaria previa. El TAU se desarrolla los días 27 al 29 de enero y los viernes 7, 14, 21 y 28 de febrero. Es un espacio que pretende orientar para favorecer la inserción en la vida universitaria. Incluye talleres en los que se brindará información sustantiva sobre el Plan de Estudios, la inserción profesional de la carrera, las posibilidades de participación que ofrece la Facultad, entre otros aspectos. Para acreditar la participación en el TAU se debe registrar una asistencia del 80% a todas las actividades planificadas. Los estudiantes de esta Facultad pueden cursar automáticamente dos de las asignaturas de primer año: Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales y Morfología Vegetal. Para cursar las otras del primer año es necesario que aprueben un examen de nivelación de conocimientos en Química, en Matemática y en Física. La Facultad te ofrece cursos de nivelación que se desarrollan durante el mes de enero y febrero. Los cursos son intensivos y se realizan de lunes a jueves, con un esquema de bandas horarias para facilitar la asistencia. Los cursos son optativos y se puede cursar uno, varios o todos. Los cursos de nivelación se inician el jueves 30 de enero. Los cursos de Química y Matemática duran cuatro semanas. En el página web de la Facultad (www.agro.unlp.edu.ar, en el sitio Ingreso 2020) se puede encontrar la Guía del Ingreso 2020 con los contenidos, ejercicios y modelos de exámenes de cada una de las asignaturas. Más información www.agro.unlp.edu.ar BELLAS ARTES El curso de Ingreso de carácter obligatorio se desarrollará desde el lunes 17 de febrero al martes 3 de marzo. Las asignaturas serán las siguientes: área de la formación disciplinar específica; área de la inserción en la vida universitaria y área de Políticas de Género. Las evaluaciones no serán eliminatorias sino que se utilizarán para determinar el estado de situación del grupo ingresante. Los graduados del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP quedarán exceptuados del curso. Más información www.fba.unlp.edu.ar CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS La propuesta didáctica para ingresar a las carreras de esta Facultad (Licenciatura en Astronomía, Geofísica, Licenciatura en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera y Tecnicatura en Meteorología) comprende un Curso de Nivelación de Verano (presencial) que se dicta durante el mes de febrero de 2020 finalizando antes del comienzo del ciclo lectivo. El Curso de Nivelación de Verano tendrá una duración de 5 semanas, desde el 3 de febrero al 6 de marzo. Está constituido por clases teórico-prácticas, de lunes a viernes, en turno mañana y turno tarde. La Facultad también dictó el curso de Matemática Elemental entre agosto y noviembre de 2019. Es altamente recomendable realizar el curso de ingreso a la Facultad. Su aprobación no es un requisito para poder comenzar con el plan de estudio de la carrera que se haya elegido. El programa del curso se basa exclusivamente en Matemática del ciclo medio. Más información http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/ingresoense CIENCIAS ECONOMICAS La Facultad no posee un curso de ingreso, pero ofrece actividades alternativas con el objetivo de acompañar a los estudiantes a lo largo del período de transición de la escuela media a la universidad. Se trata de formas de intervención que buscan fortalecer las trayectorias académicas desde su inicio y que contemplan distintos momentos y propósitos: 1. Acciones de Información Orientada para Aspirantes (Programa Articulación Escuela - FCE, presentaciones en Jornadas y Exposiciones, Talleres Especiales para colegios de la UNLP, etc.). 2. Acciones de Fortalecimiento del Punto de Partida para Ingresantes (Autoevaluaciones on-line, Talleres Modulares y Optativos de ingreso). 3. Acciones de Acompañamiento a la Trayectoria Estudiantil para Estudiantes del Primer Año (Programa de Tutorías, Talleres y Jornadas, atención personalizada en la Unidad Pedagógica, Tutorías, etc). las temáticas de las autoevaluaciones y talleres a los que se refiere el punto 2 son: Lectocomprensión, Matemática, Inglés y Geografía. Más información http://www.econo.unlp.edu.ar/ingreso CIENCIAS EXACTAS Para comenzar las carreras se requiere que realizar el curso de ingreso de la Facultad. El curso se realiza dos veces al año: Febrero de 2020. Para todas las carreras; incluyendo las carreras del Prof. en Matemática, Prof. en Física y Prof. en Química de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Junio/Julio de 2020. Para comenzar las cursadas en agosto de 2020. En este caso, los interesados en la Lic. en Matemática, Lic. en Física y Lic. en Física Médica deben contactarse previamente debido a restricciones en las cursadas del 2do semestre. El Curso de Ingreso es de carácter no-eliminatorio. Toda la información puede consultarse en http://blogs.unlp.edu.ar/ingresoexactas/ CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES La Facultad de Ciencias Jurídicas no contará con curso de ingreso. A partir del lunes 3 febrero y hasta el día 28 del mismo mes, los estudiantes comenzarán a cursar la materia Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales que forma parte del nuevo plan de estudio que viene implementándose en la unidad académica a partir de 2017. Más información www.jursoc.unlp.edu.ar CIENCIAS MÉDICAS El curso tiene previstas dos instancias formativas: Enero 2019 - Actividad no presencial. Esta actividad implica la elaboración de una "Guía de observación", que el estudiante deberá realizar en el lugar en el que se encuentre. Febrero 2019 - Actividad presencial. Esta actividad inicia la semana del 4 de febrero y consta de ocho clases (dos por semana de dos horas de duración). Horario: mañana, tarde o tarde-noche (esta última banda horaria se habilitará según necesidad). Lugar: aulas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP (calles 60 y 120). Para aprobar el curso será necesario cumplir con el 80 % de las actividades presenciales y aprobar los trabajos prácticos realizados en clase. Más información www.med.unlp.edu.ar CIENCIAS NATURALES Y MUSEO El curso introductorio a la Facultad es de asistencia obligatoria y de carácter nivelatorio, no eliminatorio. Todas las actividades se desarrollan en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (Edificio de aulas y predio de la Facultad). Los ingresante deberán ingresar a https://www.fcnym.unlp.edu.ar/cursointroductorio para conocer la fecha de inicio. Este Curso plantea la introducción a las carreras que se dictan en la Facultad respecto de su desarrollo, incumbencias profesionales y campos de acción. Son sus objetivos la orientación, inserción e integración a la vida universitaria, así como la adquisición de hábitos de estudio, el conocimiento de la estructura de la Universidad y la Facultad, los canales formales y no formales de participación. Se cursa en tres bandas horarias: 8:30 a 11:30, 14 a 17 y 17:30 a 20:30. Comprende un Módulo integrado de Antropología, Biología y Geología y Módulos teórico-prácticos de Matemática y Química. Se incluyen además actividades como un Taller de Tutorías, Taller de la Secretaría de Extensión y Taller de Biblioteca y otras actividades desarrolladas por el Centro de Estudiantes y la Unidad Vivero entre otras (talleres, charlas, conferencias.). Más información: www.fcnym.unlp.edu.ar CIENCIAS VETERINARIAS Todos los inscriptos a la carrera deberán realizar un curso de inserción a la vida universitaria que se desarrollará desde el lunes 3 de febrero hasta los primeros días del mes de marzo. Consta de 6 módulos. El curso se propone generar un espacio institucional que actúe como nexo entre el secundario y la universidad, con la intención de promover la inserción a la vida universitaria. Se dictarán los módulos de Bioestadística, Biofísica, Biología Celular y del Desarrollo, Bioquímica, Embriología y Anatomía Sistemática y talleres de Derechos Humanos. Las evaluaciones son obligatorias pero no eliminatorias. Las condiciones que debe cumplir el ingresante para poder cursar las asignaturas del primer año de la carrera son: concurrir al 80% de las actividades de cada módulo y presentarse a las evaluaciones. La aprobación de las evaluaciones dará créditos para la promoción de los cursos del primer cuatrimestre. Más información www.fcv.unlp.edu.ar INGENIERÍA El objetivo general de "Matemática para Ingeniería" que es la primera materia para los ingresantes a carreras de Ingeniería, es profundizar y nivelar los conceptos y contenidos de matemática del colegio secundario que son importantes y necesarios para realizar con éxito las materias del primer año de todas las especialidades, en particular Matemática A. Las actividades del curso de nivelación se desarrollan en tres instancias: - Modalidad Intensiva: Inicio lunes 20 de enero hasta fines de febrero de 2020 (con semanas de evaluaciones incluidas) - Modalidad trimestral: 1° semestre: (marzo a junio). La cursada se realizará tres veces por semana, con clases de tres horas cada una, para los alumnos que no hicieron la intensiva o no alcanzaron la promoción. 2° semestre: Modalidad anticipada (agosto a noviembre). Se dictará para aspirantes a carreras de Ingeniería (alumnos que cursen el último año del colegio secundario) y para aquellos alumnos ingresantes anteriores que aún no hayan alcanzado los objetivos de la materia. Aquellos alumnos ingresantes que aprueben la modalidad del 2º trimestre, se exceptúan de realizar el curso de modalidad Intensiva del verano y podrán comenzar a cursar todas las materias del primer semestre de su carrera en la primera semana de marzo del año siguiente. Para aprobar "Matemática para Ingeniería", el alumno debe cumplir con el 80% de asistencia y aprobar dos evaluaciones con nota mayor o igual a cuatro (4) con un promedio entre ambas mayor o igual a seis (6). Los alumnos que se inscriban en la carrera de Ingeniería en Computación, deberán realizar (además de Mate PI) un curso de nivelación en Informática que es dictado por la Facultad de Informática. Más información: www.ing.unlp.edu.ar PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL El curso de ingreso obligatorio no eliminatorio y la primera asignatura de la carrera iniciarán el lunes 10 de febrero. Durante 5 semanas, los estudiantes comenzarán su trayectoria universitaria cursando en diferentes bandas horarias la primera de las asignaturas de la Licenciatura, el Profesorado y las Tecnicaturas. Los ingresantes de la Licenciatura y el Profesorado empezarán su recorrido educativo cursando la materia Taller de Introducción a la Comunicación Social, en los turnos mañana, tarde y noche. En tanto, los de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo lo harán en las mismas franjas pero en el Taller de Introducción al Periodismo Deportivo. En el caso de las la Tecnicatura en Comunicación Pública y Política, los estudiantes darán sus primeros pasos en la asignatura Taller de Introducción a la Comunicación Pública y Política. Los que se inclinaron por la Tecnicatura en Comunicación Digital lo harán en Introducción a la Gestión Estratégica de Contenidos Digitales. Ambas propuestas se podrán cursar por la mañana y la noche, al igual que la parte inicial de la Tecnicatura en Comunicación Popular. Más información www.perio.unlp.edu.ar HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Los cursos de ingreso a las 29 carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tienen por objetivo dar a conocer las condiciones del estudio en la Universidad, así como ofrecer una primera oportunidad de trabajar en concreto sobre las prácticas académicas habituales en cada carrera. Los cursos también ofrecen una primera perspectiva de la vida cultural y política de la Universidad. Las actividades que se proponen buscan habilitar mejores mecanismos para la apropiación de conocimiento en la carrera que elijan, así como miradas críticas y formas de pensamiento autónomo y reflexivo. Los cursos a las carreras de Lenguas Modernas (Inglés, Francés y Portugués), Educación Física, Letras, Sociología, Ciencias de la Educación, Geografía y Bibliotecología son obligatorios, mientras los cursos a las carreras de Historia y Filosofía son optativos. En el caso de los Profesorados de Ciencias Exactas y Naturales (Ciencias Biológicas, Física, Química y Matemática), el curso es obligatorio. Las/os ingresantes de estas carreras realizan también actividades en otras Facultades (Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Ciencias Naturales y Museo, respectivamente). Para mayor información pueden consultar: www.fahce.unlp.edu.ar TRABAJO SOCIAL El curso es introductorio y obligatorio, comienza el 10 de febrero y finaliza el 13 de marzo, son en total 14 días de clase. Cada día de clase incluye dos horas de clase teórica y dos horas de clase práctica. Se puede elegir cursar en tres turnos: de 9 a 13 horas, de 13 a 17 o de 17 a 21 horas. El programa plantea como eje transversal el Trabajo Social y su inscripción como disciplina en el campo de las Ciencias Sociales y en la Universidad. A los ingresantes se les presentará una aproximación a la conformación del campo profesional del Trabajo Social, sus incumbencias y ámbitos de desempeño relacionados con las demandas históricas y emergentes. Prevé el dictado de clases expositivas y trabajos prácticos. Más información en www.trabajosocial.unlp.edu.ar Blog de Ingresantes: http://blogs.unlp.edu.ar/ingresantests/ Ciclo de Complementación Curricular - Licenciatura en Fonoaudiología El curso es introductorio y obligatorio, comienza el 10 de febrero y finaliza el 9 de marzo, son en total 7 días de clase. Cada día de clase incluye dos horas de clase teórica y dos horas de clase práctica. Se cursa en el horario 17 a 21 horas. A los ingresantes se les presentará la inscripción de la carrera en el ámbito universitario y de las ciencias sociales y un espacio destinado al abordaje disciplinar de Fonoaudiología. Más información en www.trabajosocial.unlp.edu.ar Blog de Ingresantes: http://blogs.unlp.edu.ar/ingresantests/ (Pestaña Fonoaudiología) PSICOLOGÍA El Trayecto Introductorio de las carreras de la Facultad de Psicología se desarrolla a lo largo de cuatro semanas, es de carácter obligatorio pero no eliminatorio. Sus actividades están organizadas según el siguiente cronograma que comprende dos módulos: -Módulo Ingreso: entre el 3 de febrero y el 28 de febrero, los estudiantes cursarán talleres, conversatorios y actividades optativas con el objetivo de que logren un primer contacto con las lógicas institucionales de la Facultad y la Universidad, se aproximen a las particularidades que implican los procesos de lectura y escritura académicos y se familiaricen con las particularidades del campo disciplinar y profesional. -Módulo Estrategias de Integración Académica: comprende diversos espacios de acompañamiento de los ingresantes a lo largo del primer año lectivo en el marco del Programa de Tutores Pares que lleva adelante la Unidad Pedagógica de la Facultad, cuyo objetivo consiste en fortalecer el ingreso y la permanencia de los alumnos. Más información www.psico.unlp.edu.ar INFORMÁTICA El curso de ingreso para las carreras de Licenciatura en Informática, Licenciatura en Sistemas, Analista Programador Universitario y Analista en Tecnologías de la Información y la Comunicación, se extenderá desde el 27 de enero hasta el 13 de marzo. Durante esas semanas se dictarán clases presenciales de teoría y práctica de las asignaturas curriculares Expresión de Problemas y Algoritmos, Conceptos de Organización de Computadoras y Matemática 0. El curso de nivelación de Ingeniería en Computación se dicta desde el 20 de enero y hasta el 28 de febrero. Durante ese período se desarrollan las clases presenciales de modalidad teórica y práctica de las asignaturas en Introducción a la Informática, a cargo de la Facultad de Informática, y Matemática a cargo de la Facultad de Ingeniería. Más información www.info.unlp.edu.ar ODONTOLOGÍA La Facultad no cuenta con curso de ingreso. La Facultad no cuenta con curso de ingreso. La primera materia de la carrera, Introducción a la Odontología, comienza el 1º de febrero y se extiende hasta el 3 de abril. Las clases se dictarán en distintas bandas horarias de 6 horas diarias cada una, en turno mañana, tarde y noche. Se cursará de lunes a sábados. Más información www.folp.unlp.edu.ar