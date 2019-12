Los Palacios y el Pampa Calvo se destacan en el Partido de las Estrellas que se jugará este domingo en América

Tweet Los hermanos Julian y Matías Palacios, jugadores de 1° División de San Lorenzo y el Pampa Calvo ex defensor de Boca Juniors estarán presentes este domingo en el estadio Anselmo Lobo de Independiente cuando se lleve a cabo la 2° Edición del Partido de las Estrellas. A las 16:00 se jugará el encuentro "despedida" de Mario Rodríguez y a las 18 comenzará el duelo que tendrá a los mejores jugadores de la Liga del Oeste en cancha. Los hermanos Julian y Matías Palacios, jugadores de 1° División de San Lorenzo y el Pampa Calvo ex defensor de Boca Juniors estarán presentes este domingo en el estadio Anselmo Lobo de Independiente cuando se lleve a cabo la 2° Edición del Partido de las Estrellas. El Nuevo estadio Anselmo Lobo de América concentrará la atención de la región futbolera este domingo desde las 16:00 horas ya que allí se encontrarán para "despuntar el vicio" jugadores de renombre a nivel nacional y lo más destacado de cada equipo de la Liga además de integrantes del fútbol femenino regional. Entre los más destacado que pisara el cesped del estadio rojo se encuentran los jugadores de San Lorenzo de Almagro Julian y Matías Palacios, hijos de Braulio Palacios creador de Rumbo a Velez de General Pico quienes son hoy por hoy las grandes promesas del fútbol argentino. También dirá presente un ex Boca el "Pampa" Calvo y los rivadavienses Francisco del Riego, Ramiro Formigo, Sebastián Hernández, Rodrigo Chavéz, Sebastián Velazquez quienes juegan en Torneo Argentino A y Facundo Mandrini junto a Carlos Moyano (ex Atletico y Barrio Norte respectivamente) quienes juegan en Sarmiento de Junín. Además llegará a América Ezequiel Cabrera quien fue protagonista hace unos meses de una historia que conmovió a la opinión pública del país cuando tras perder una pierna en un accidente automovilistivo volvió a jugar al fútbol y convirtió un gol. Como si todo esto fuera poco también estarán en cancha integrantes de los equipos de fútbol femenino de Jorge Newbery, Barrio Norte y Racing de Fortín Olavarría. El valor de la entrada será de $ 100 y durante la jornada se darán diferentes reconocimientos y menciones además de muchos sorteos entre todos los presentes. Los equipos serán dirigidos por Ezequiel Echeverría (DT de Fútbol Club) quien este año ganó los títulos del Apertura, Clausura y Liguilla convirtiendo a su equipo en el mejor del año. El otro "Dream Team" será dirigido por José Palomeque (DT de inferiores de Atlético) que este mes de diciembre cumplió 30 años formando jugadores en el albirrojo. LOS EQUIPOS EZEQUIEL ECHEVERRIA DT OSCAR USTARI – LIVERPOOL DE URUGUAY DANIEL LO BIANCO – BARRIO NORTE FUTBOL FEMENINO MIGUEL MOLINA – ATLETICO RIVADAVIA SEBASTIAN HERNANDEZ – SARMIENTO DE RESISTENCIA SALVADOR SANCHEZ – CHACARITA SEBASTIAN MARTIN – C.S. y D.I. GUILLERMO QUINTANA – F.C.T.A. RAMIRO FORMIGO – VILLA MITRE MATIAS PALACIOS – SAN LORENZO JOSE MARIA “PAMPA” CALVO – EX BOCA JUNIORS GONZALO DEHARBE – BARRIO NORTE SILVIO BENAVIDEZ – LOS ONCE ROCIO ARIAS - BARRIO NORTE FUTBOL FEMENINO EZEQUIEL CABRERA – EX C.A. QUENUMA EMILIANO ECHEVERRIA – ATLETICO CECILIA INSUA – RACING FUTBOL FEMENINO CARLOS MOYANO – SARMIENTO DE JUNIN MATIAS GOMEZ – SOCIAL T.A. JOSE PALOMEQUE DT FRANCISCO DEL RIEGO – FERRO CARRIL OESTE DE GRAL. PICO VALENTIN SANCHEZ – RIVER PLATE RODRIGO CHAVEZ – DUGLAS HAIG AGUSTIN PALACIOS – ATLETICO BRAIAN SCHMIDT – BARRIO NORTE PABLO PLATINO – RACING MATIAS COLMAN – C.S. y D.I. FRANCO “LAUCHA” GIMENEZ – ATLETICO LAUTARO GARROTE – C.S. y D.I. JULIAN PALACIOS – SAN LORENZO FACUNDO MANDRINI – SARMIENTO DE JUNIN ANTONELA PINASSI – RACING FUTBOL FEMENINO JOHANA AGUIRRE – RACING FUTBOL FEMENINO RAUL “OREJA” GOMEZ – F.C.T.A. BRUNO ROJAS – LOS ONCE IVANA KOZAC- RACING FUTBOL FEMENINO FERNANDO QUIROGA – SOCIAL G.M. GASTON “TANO" ROSSI – SOCIAL T.A. Próximo >