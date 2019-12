Buil cerró el año con Monzó e intendentes del interior

Tweet En la noche de este viernes, el ex diputado nacional Sergio Buil encabezó una cena política, de la que fueron parte el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, y los intendentes Guillermo Pacheco (Pellegrini), Martín Randazzo (General La Madrid), Miguel Fernández (Trenque Lauquen), Javier Reynoso (Rivadavia), Eduardo Campana (General Villegas), Franco Flexas (General Viamonte) y Calixto Tellechea (Florentino Ameghino). En la noche de este viernes, el ex diputado nacional Sergio Buil encabezó una cena política, de la que fueron parte el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, y los intendentes Guillermo Pacheco (Pellegrini), Martín Randazzo (General La Madrid), Miguel Fernández (Trenque Lauquen), Javier Reynoso (Rivadavia), Eduardo Campana (General Villegas), Franco Flexas (General Viamonte) y Calixto Tellechea (Florentino Ameghino). El encuentro se realizó en Rivadavia, donde Buil fue el anfitrión del convite que ofició de cierre de fin de año. Allí, los presentes coincidieron en la importancia de la representación territorial y de tener la capacidad para generar acuerdos con los distintos espacios para lograr las transformaciones que la provincia de Buenos Aires necesita. “Quiero agradecerle a Emilio y a cada uno de los intendentes y funcionarios que se acercaron hasta América. En la provincia de Buenos Aires hay que avanzar en cambios de fondo, y para lograrlos se requiere del trabajo en conjunto entre dirigentes que comparten los mismos principios e ideas, más allá de las pertenencias partidarias”, expresó Buil. Próximo >