Qué documentos hay que llevar en el auto de manera obligatoria este verano

¿Hay que tener la última patente paga? ¿Y la Cédula Azul, el botiquín y el matafuegos? ¿Hay que tener la última patente paga? ¿Y la Cédula Azul, el botiquín y el matafuegos? Que la patente sí, que la patente no. Que no es necesario Cédula Azul, que sí lo es. A menudo, los conductores debaten sobre qué es obligatorio para salir a la ruta en auto en base a lo que creen o lo que alguna vez les pidieron en un control. Para terminar con ese debate, vamos a la fuente: qué dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre la documentación requerida de manera obligatoria para los conductores que circulan por el territorio nacional. Documentación obligatoria para salir a la ruta en auto 1. DNI. El Documento Nacional de Identidad. 2. Registro. Licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo. 3. Cédula Verde o Azul. Si la verde está vencida y al volante va una persona que no es la propietaria del auto, debe contar con una Cédula Azul. 4. VTV. Oblea y Certificado de la Revisión Técnica Obligatoria, grabado de autopartes y cristales (según legislación donde se encuentra radicado el vehículo). 5. Seguro. Comprobante vigente de la póliza de seguro obligatoria (no hacen falta los recibos de pago). Puede ser digital. 6. Patente. Pese a que muchos conductores creen lo contrario, es obligatorio llevar el último comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo. 7. Chapas patente. Deben estar colocadas visibles y sin alteraciones, en buen estado y en el lugar correspondiente (no en el parabrisas o la luneta, por ejemplo). 8. Balizas portátiles. Además de obligatorias, son fundamentales para evitar accidentes si sufrís un desperfecto en el auto y tenés que detenerte. 9. Matafuego. Debe tener la carga vigente, estar fijo dentro del habitáculo y al alcance del conductor. 10. No obligatorio, pero aconsejable: botiquín, chaleco de seguridad y críquet con herramientas para cambiar un neumático.