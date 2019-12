Julian y Matías Palacios brillaron en el Partido de las Estrellas

Tweet Los piquenses integrantes de la 1° División de San Lorenzo y de las Selecciones Juveniles de Argentina estuvieron este domingo en América formando parte de la 2° Edición del evento que reunió a los mejores jugadores de la Liga. También se destacó la presencia de Ezequiel Cabrera el jugador de 30 de Agosto que fuera noticia hace meses atrás por volver a jugar después del accidente por el cual perdió una pierna Los piquenses integrantes de la 1° División de San Lorenzo y de las Selecciones Juveniles de Argentina estuvieron este domingo en América formando parte de la 2° Edición del evento que reunió a los mejores jugadores de la Liga. Los dos equipos el rojo y el blanco fueron dirigidos por Ezequiel Echeverría (el DT multiple Campeón del Año con Fútbol Club) y por Jose Palomeque (quien cumplió el pasado 3 de diciembre 30 años dirigiendo en Atlético). Un gran marco de gente acompaño el evento que se llevó a cabo en un estadio Anselmo Lobo que lució un muy buen campo de juego a pesar de que una hora antes del inicio del primer encuentro cayó una fuerte lluvia. En cancha estuvieron quienes a lo largo del año se destacron en sus respectivos clubes, con algunos que faltaron (aunque habían confirmado su presencia). En ambos equipos se lucieron los hermanos Julián (blanco) y Matías Palacios (rojo) ya que fueron ellos quienes comandaron las acciones y suministraron de juego a sus compañeros. Fueron dos tiempos de 35 minutos cada uno donde hubo tiempo para algunos lujos, buenas conbinaciones y encuentros entre jugadores que son habituales titulares en sus equipos. También dijeron presente un ex Boca y multiple Campeón el "Pampa" Calvo y los rivadavienses Francisco del Riego, Ramiro Formigo, Rodrigo Chavéz, quienes juegan en Torneo Argentino A y Facundo Mandrini junto a Carlos Moyano (ex Atletico y Barrio Norte respectivamente) quienes juegan en Sarmiento de Junín. Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue cuando ingreso al campo de juego Ezequiel Cabrera, un jóven futbolísta de la región quien sufriera en un accidente la amputación de su pierna derecha, un fuerte aplauso de toda la parcialidad se mantuvo por unos minutos para reconocer el esfuerzo del jugador que luego termino convirtiendo dos goles. El partido terminó 4 a 4 con dos goles de Gastón Rossi y dos de Antonella Pinassi para el equipo blanco y un doblete de Ezequiel Cabrera, uno de Matías Palacios y uno de Cecilia Insua para los rojos. Hay que destacar una vez más la presencia de los hermanos Matías y Julián Palacios quienes están de vacaciones en General Pico y en un día donde se podrían haber quedado disfrutando de la pileta y de sus amigos, viajaron hasta América para ser parte de este evento. También desde la dirigencia se mostraron muy agradecidos por la presencia del Pampa Calvo, quien fuera multiple Campeón con Boca quien con su sencillez fue parte del espectaculo deportivo y no dudo en llegar a nuestra ciudad para ser parte del espectaculo. LAS IMÁGENES Próximo >