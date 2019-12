Liga Pehuajense – Huracan de Carlos Tejedor Campeon Oficial 2019

Tweet En cancha de Estudiantes Unidos de Pehuajo se jugo el tercer partido de la serie final y Huracan de Carlos Tejedor se quedo con el titulo en su primer año jugando en la Liga Pehuajense. Fue victoria por 2 a 0 con goles de Boris Reid y Nacho Erramuspe En cancha de Estudiantes Unidos de Pehuajo se jugo el tercer partido de la serie final y Huracan de Carlos Tejedor se quedo con el titulo en su primer año jugando en la Liga Pehuajense. EXPULSADO EN DEFENSORES. A los 15’ Pospisil se va del campo de juego por falta desde atrás EXPULSADO EN DEFENSORES. En el banco de suplentes, fue expulsado Acosta. En 19’ los nervios son mas fuertes A los 24’ buena jugada de Huracan, tras error de Amoroso que pone a Tondo frente a Tolosa. Salva el arquero de Defensores A los 33’ Boris Reid desperdicia una gran oportunidad de abrir el marcador. Mano a mano frente a Tolosa, define cruzado y mal A los 35’ se va lesionado Javier Amoroso, lo reemplaza Gaston Torres Final del primer tiempo: Defensores 0 – Huracan 0 GOL DE HURACAN. A los 9’ Boris Reid abre la cuenta en la final pehuajense. PENAL PARA DEFENSORES. Patea Locastro y ataja Mazzetti! En 13’ huracán sigue ganando 1-0 A los 15’ se empiezan a abrir los espacios y Tondo se pierde el segundo gol CAMBIO EN HURACAN. Se va Paredero e ingresa Brian Mendoza GOL DE HURACAN. A los 27’ Ignacio Erramouspe aprovecha un gran centro de Tondo y de cabeza aumenta la ventaja y acaricia el título A los 30′ Boris Reid deja la cancha e ingresa Luciano Montes en su reemplazo CAMBIO EN HURACAN. Sale Tondo reemplazado por Mariani. En Defensores, Naser reemplazo a Colombano Los cambios en Defe en el segundo tiempo: Naser y Daniel Galeano reemplazaron a Brian Acosta y Colombano FINAL – Defensores del Este 0 Huracan de Carlos Tejedor 2 Fuente: Entretiempo En el 21 de Septiembre, se jugó el partido desempate de la final de la Liga Pehuajense de Fútbol. En su debut, Huracán de Carlos Tejedor se consagró campeón, al vencer por 2 a 0 a Defensores del Este. Boris Reid e Ignacio Erramouspe los nombres de los goles. Mazzetti le atajó un penal a Locastro, cuando iba 1 a 0. Una multitud se acercó para conocer a quien se consagrará campeón de la temporada. Una vez más, humo de colores y serpentinas no faltaron, para vivir otra gran fiesta de nuestro fútbol. Defensores mostraba dos cambios, a diferencia de lo ocurrido hace siete días atrás. La vuelta de Javier Amoroso por Gastón Torres y el ingreso de Brian Acosta por Ezequiel Naser. Por su parte, Omar Erramouspe, tenía una baja obligada. Sebastián Blanco vio la tarjeta roja en la vuelta y por él, entró Jeremías Agudo. El terreno de juego se mostraba rápido, debido a la lluvia que había caído horas antes en la ciudad. Defensores tuvo un mejor inicio. El protagonismo era del azulgrana que buscaba llegar con peligro al arco defendido por Mazzetti. Buscaba generar el peligro por el sector que marcaba Rodriguez. Solo eran aproximaciones. Mientras que Huracán no hacía pie. Sobre los 15´, Jorge Pospisil se llevó puesto a Angel Ariznabarreta y Maximiliano Castelli no dudo. Correcta tarjeta roja y el azulgrana quedaba con diez hombres. Luego de esta expulsión, el arquero suplente Enzo Acosta fue expulsado. Sobre los 20′, tuvimos el primer remate al arco. Débil disparo de Locastro, controlado por el golero. La primera de Huracán llegó por los pies de Tondo. El «mago» sacó el remate que Tolosa mandó al córner. A los 33′, la tuvo Boris Reid «mano a mano» con sabor a gol. Pero increible con un remate cruzado, la desperdició el delantero. Esta situación, Javier Amoroso se resintió de su lesión y tuvo que dejar la cancha. En un abrir y cerrar de ojos, Defensores perdía a sus centrales. Uno por expulsión, el otro por lesión. En el arranque del complemento,corner corto de Defensores. Centro de Coronel y apareció solo por detrás Ayende. La pelota pasó muy cerca. Sobre los 8′, se abrió la apertura del marcador. Gran jugada colectiva de Huracán y luego de varios toques, Boris Reid definió cruzado para poner el 1 a 0. Locura total de la parcialidad que vino de Carlos Tejedor. Poco duraría la alegría para la «comadreja». Al minuto, individual de Marcelo Locastro y Mazzetti le cometió penal. Fue el delantero como hace una semana atrás. Derechazo cruzado y el uno adivinó la intención. Fue abajo, al palo derecho y en dos tiempos se quedó con la pelota. Ahogó el grito de gol y mantuvo la tranquilidad de su hinchada.. La tuvo de cabeza Locastro y otra vez Mazzetti. El delantero era la carta más peligrosa del azulgrana y el golero frenaba todo. Huracán empezaría a encontrar espacios y a llegar con mucho peligro. Primero fue un cabezazo de Tondo. El mediocampista falló, lo que era el segundo de la tarde. Luego la tuvo Reid y Tolosa con una gran tapada se quedó con el grito. Hasta que a los 27′, Erramouspe puso la ley del ex. Centro de Tondo y frentazo del defensor para comenzar a cerrar la historia. Los minutos pasaban y Defensores sintió el golpe de la segundo gol. Iba sin ideas y Galeano Movía el banco. No tuvo respuesta. La «comadreja» esperaba el pitazo del cierre. El cuarto árbitro mostraba que se iban a jugar tres más. Maxi Castelli dijo final. Victoria y título para Huracán, que en su bautismo gritó campeón. DESEMPATE Defensores del Este: 0 Huracán (Carlos Tejedor): 2 Cancha: 21 de Septiembre Árbitro: Maximiliano Castelli Asistentes: Lucas Burgos y Joan Doorisch Cuarto árbitro: Alfredo Espindola Defensores del Este: Hugo Tolosa, Javier Amoroso (Gastón Torres), Juan Cruz Ayende , David Zanabria, Damián Soria, Jorge Pospisil, Marcelo Locastro, Emanuel Viceconte, Eloy Colomban, Maximiliano Coronel y Brian Acosta (Ezequiel Naser) DT: Julio Galeano. Suplentes: Enzo Acosta, Juan Cruz Falcone y Daniel Galeano Huracán (Carlos Tejedor): Juan Pablo Mazzetti; Ignacio Erramouspe, Diego Rodriguez, Mauricio Le Pors, Gastón Regis, Jeremías Agudo, Angel Ariznabarreta , Gonzalo Sandoval, Boris Reid (Luciano Montes), Juan Cruz Tondo (Alejandro Mariani) y Edgardo Peredero (Brian Mendoza) . DT: Omar Erramouspe. Suplentes: Guido Bravo y Martín Lepors Goles.ST: 8′ Boris Reid (HCT) y 27′ Ignacio Erramouspe (HCT) Incidencia. ST 10′: Juan Pablos Mazzetti le atajó un penal a Marcelo Locastro (D) Expulsado. PT: 15´ Jorge Pospisil (D). 19′ Enzo Acosta (D) Campeón: Huracán (Carlos Tejedor) Fuente: Lanzalaboladeportes Próximo >