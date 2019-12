El miércoles vence la eliminación del IVA para los alimentos de la canasta básica y el Gobierno negocia alternativas para evitar que se disparen los precios

Tweet La medida había sido tomada por el ex presidente Mauricio Macri luego de la derrota en las elecciones primarias (PASO). Entre los que dejarán de estar exentos del impuesto hay productos como pan, leche fluida, aceite, pastas secas y arroz La medida había sido tomada por el ex presidente Mauricio Macri luego de la derrota en las elecciones primarias (PASO). Entre los que dejarán de estar exentos del impuesto hay productos como pan, leche fluida, aceite, pastas secas y arroz Por Ximena Casas El próximo miércoles 31 de diciembre vence la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para 13 alimentos de la canasta básica, una medida que había sido tomada por el ex presidente Mauricio Macri luego de la derrota en las elecciones primarias (PASO). Luego del resultado electoral, el 15 de agosto, se anunció formalmente la eliminación del pago del 21% en concepto de IVA para los principales productos de la canasta básica, con plazo hasta fin de año y para todas las marcas del mercado. ¿Qué productos estarán dejarán de estar exentos de este impuesto a partir del próximo miércoles? Pan, leche fluida y UAT (Ultra Alta Temperatura, u homogeneizada), aceite girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures, huevos y azúcar. Todos volverán a tributar el 21%, excepto pan y harina que venían tributando el 10,5%. El Gobierno considera que sería más efectivo realizar una quita o devolución a través del sistema de tarjetas del plan Alimentar, que está focalizado en los sectores de menores recursos y más desprotegidos Sin embargo, el Gobierno está trabajando en distintas alternativas para compensar el impacto que tendrá el fin de la eliminación del IVA en los precios. Por ejemplo, consideran que mientras que la reducción del IVA abarca hoy a todos los sectores, sería más efectivo realizar una quita o devolución a través del sistema de tarjetas del plan Alimentar, que está focalizado en los sectores de menores recursos y más desprotegidos. Una de las opciones, aun no confirmada, es que la medida sea reemplazada por la devolución de IVA por $700 a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y jubilados e incluso al resto de los planes sociales. Pero, además, para el resto de la población, se buscará aliviar el impacto directo en los precios de estos productos —que incluyen alimentos tan esenciales como la leche— a través del relanzamiento de Precios Cuidados, cuyas negociaciones se están llevando adelante con los actores del sector (supermercados, cámaras y empresas). Las entidades de consumidores advierten sobre una suba en los precios de los productos de la canasta básica En esas reuniones, según trascendió, la Secretaría de Comercio mostró indicadores de evolución de algunos precios de los últimos dos meses que llamaron la atención: los productos que se vieron favorecidos por la reducción del IVA, a los pocos días ya salían más caros que en las semanas previas a la medida. “La quita de IVA abarca a 13 categorías de productos básicos y los productos que se elijan para armar la canasta de Precios Cuidados van a salir de ahí, pero lo más difícil es cómo van a regular ese aumento”, analizó una fuente del sector. El programa de quita impulsó al alza las ventas de los productos de la canasta básica incluidos, en un contexto donde esa categoría está con caída de 0,5 % interanual “El programa de quita impulsó al alza las ventas de los productos de la canasta básica incluidos, en un contexto donde esa categoría está con caída de 0,5 % interanual. En varios casos, permitió que la evolución de precios se pueda efectuar en forma más rápida superando el 21% de aumento. Esos productos podrían estar en promoción y descuentos durante un tiempo por que el efecto será el inverso, de una caída que puede ser grande", estimó Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market. “Lamentablemente se va a trasladar a los precios. Salvo que las ventas caigan demasiado y las empresas moderen el traslado. Esos productos de consumo masivo son los que habían tenido fortísimos aumentos”, indicó Héctor Polino, fundador de Consumidores Libres. La medida de reducción del IVA se dictó una situación de emergencia por la alta inflación en el sector de los alimentos El IVA es el impuesto que más recauda y representa entre 7,5% y 8% del total del PBI. “La medida de reducción del IVA se dictó una situación de emergencia por la alta inflación en el sector de los alimentos, pero benefició a gente que no lo necesita. Es más justo, aunque lleva más tiempo, un sistema donde se le devuelva el IVA a quienes más lo necesitan en el momento de la compra. Lo que también genera más formalidad en la venta de esos productos”, destacó a Infobae César Litvin, especialista en temas tributarios y titular del estudio Lisicki Litvin & Asociados. En el caso de decidir una prórroga de la eliminación del IVA, los especialistas advierten que debería realizarse a través de una ley del Congreso. Aunque, en este caso, como la eliminación no pasó tampoco por el Congreso cuando se implementó en agosto pasado, podría no ser necesario. “En determinados casos, el legislador delega en el Poder Ejecutivo", señalo Litvin. Próximo >