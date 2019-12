El otro jugador de River al que quiere Coudet y por el que batalla con su clásico rival

Tweet El Inter, que ya manifestó su interés por Nacho Fernández y Lucas Pratto, viene a la carga por otro referente del equipo de Marcelo Gallardo. Sin embargo, Gremio de Porto Alegre también está interesado en el jugador que aún no renovó su contrato con el Millonario El Inter, que ya manifestó su interés por Nacho Fernández y Lucas Pratto, viene a la carga por otro referente del equipo de Marcelo Gallardo. Sin embargo, Gremio de Porto Alegre también está interesado en el jugador que aún no renovó su contrato con el Millonario River aún no ha sumado refuerzos de cara a un 2020 en el que tendrá múltiples compromisos (Superliga, Copa Libertadores y Copa Argentina, entre otras obligaciones). Sin embargo, cada vez suenan más fuerte las versiones respecto de las bajas que podría tener el equipo de Marcelo Gallardo. Otro año exitoso y actuaciones individuales destacadas hicieron que diversos equipos posen sus ojos en los jugadores del conjunto Millonario. En las últimas horas se supo que Inter de Porto Alegre viene a la carga por Enzo Pérez. El equipo que ahora dirige Eduardo Coudet está interesado en contar con los servicios del mediocampista de 33 años, que aún no ha renovado su contrato con River. El vínculo mendocino vence en junio de 2020 y la intención del club de Núñez es extenderlo por dos años. Las conversaciones con quienes manejan la carrera del futbolista ya han comenzado, pero por el momento no se ha llegado a un acuerdo. Enzo Pérez está en los planes del Chacho Coudet Pérez es una pieza clave del armado del Muñeco. En un año en el que Leonardo Ponzio tuvo poca continuidad, se hizo dueño de la mitad de cancha y mantuvo un gran nivel. Su aporte fue fundamental para que River llegue a la final de la Copa Libertadores y para que se consagre en la Recopa Sudamericana y en la Copa Argentina. Es por eso que en Núñez apuestan a retenerlo. Cabe recordar que, en los últimos días, el Inter ya había sondeado a otras dos figuras del Millonario como Nacho Fernández y Lucas Pratto, aunque aún no hay reportes oficiales sobre estos casos. Sin embargo, al equipo del Chacho le ha surgido un competidor de peso en su propia ciudad: Gremio de Porto Alegre. Más allá del poderío económico de estos dos clubes, en River confían en la voluntad del del mendocino, que quiere renovar con la institución hasta junio de 2022. Eduardo Coudet está interesado en el mendocino Pérez, que está de vacaciones en Mendoza, deberá presentarse a la pretemporada con River el viernes 3 de enero por la mañana. Ese mismo día por la tarde, el plantel viajará a San Martín de Los Andes. Durante su estadio en la Patagonia, el Millonario realizará las prácticas de fútbol en el campo de polo de El Desafío y no en el estadio Municipal de Junín de Los Andes, como se especuló. Empleados del club ya están trabajando en el lugar para ponerlo en condiciones. El predio queda a dos kilómetros y medio del hotel Loi Suites Chapelco, donde estarán concentrados. Próximo >