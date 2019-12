Boca presentó a Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador: “Ojalá me toque ganar la Copa Libertadores y festejar en la Bombonera”

Tweet Con indumentaria del Xeneize, el director técnico, de 63 años, inicia su segunda gestión en el club, luego de haber obtenido la última corona continental en 2007 Con indumentaria del Xeneize, el director técnico, de 63 años, inicia su segunda gestión en el club, luego de haber obtenido la última corona continental en 2007 Finalmente, llegó el día. Miguel Ángel Russo fue oficializado como nuevo entrenador de Boca. El ex mediocampista, de 63 años, tiene su segunda oportunidad como director técnico del Xeneize: ya tuvo un exitoso paso por el club en 2007, cuando condujo al plantel hacia su sexta Copa Libertadores. “Ojalá me toque ganar otra vez la Copa y festejar en la Bombonera como no se pudo hace 12 años. Eso es lo que uno busca y quiere. Boca es así, tiene esa exigencia norma y forma, bienvenido sea para mi vida”, entusiasmó a los hinchas presentes, que lo aplaudieron. El DT llegó a las instalaciones del club con un look alusivo: saco azul y corbata amarilla. Antes de la conferencia de prensa, firmó su contrato por un año acompañado del presidente Jorge Amor Ameal, Juan Román Riquelme y Mario Pergolini, quien operó la cámara para retratar el momento especial. “Acá estamos, en un momento histórico. Es la firma que vale”, señaló el vicepresidente primero y conductor. Instantes después, Boca saludó a su nuevo orientador en las redes sociales con un video bajo el título “¡Bienvenido, Miguel!”. Ya ante los periodistas, el prólogo lo realizó Ameal, quien además de desearle suerte, habló sobre la situación económica y acusó a la gestión de Daniel Angelici de haber cobrado dinero adelantado por “13 millones de dólares”. Y apuntó que Carlos Tevez “tiene seis meses más de contrato”. “Hoy el contrato está firmado, podemos decir que Miguel es nuestro director técnico. Te deseamos lo mejor. No le vamos a exigir resultados, sino seriedad que sabemos que él la tiene”, le dijo el presidente. “Hoy en la caja del club hay 5 millones de dólares, esta es la realidad. Se cobraron adelantos por 13 millones de dolares, dinero que tenía que entrar el año que viene. El lunes va a estar firmada la auditoría para que realmente los socios puedan entender y comprender qué paso con este dinero. No decimos que falta dinero ni sobra, sino que queremos ser serios y saber qué paso con estos números que son más que importantes”, agregó. ¡Bienvenido, Miguel! pic.twitter.com/7PzsHkgUJb — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) December 30, 2019 “Primero quiero agradecerle a Jorge en nombre de todos los dirigentes, y a Román especialmente. Entre todos me dan una posibilidad importante en mi vida. Lo mejor está por venir, conozco este club, Saludé a mucha gente cuando entré, lo que viene, Dios dirá”, fueron las primeras palabras del entrenador en su regreso a Boca. “Primero quiero agradecerle a Jorge en nombre de todos los dirigentes, y a Román especialmente. Entre todos me dan una posibilidad importante en mi vida. Lo mejor está por venir, conozco este club, Saludé a mucha gente cuando entré, lo que viene, Dios dirá”, fueron las primeras palabras del entrenador en su regreso a Boca. “La oportunidad me toma en un momento bueno de mi vida, todo lo que viene para mí es importante, siempre digo que uno tiene que hacer lo que le gusta. Yo gracias a Dios sigo haciendo lo que me gusta, terminó la espera que fue larga, ya queremos ponernos a trabajar, venimos trabajando en silencio, con mucha tranquilidad y honestidad”, señaló. Russo siempre fue el principal candidato de Juan Román Riquelme, flamante vicepresidente segundo de la institución y cabeza de la nueva estructura del fútbol profesional. Eduardo Domínguez (yerno de Carlos Bianchi) Gabriel Heinze, Ricardo Gareca, José Pekerman y Jorge Almirón fueron algunos de los nombres que sonaron como posibles reemplazantes de Gustavo Alfaro (cuyo vínculo finaliza el 31 de diciembre); sin embargo, el ex enganche se decidió por Russo, con quien compartió el hito continental hace 12 años. Si bien la intención de la dirigencia era anunciar al nuevo entrenador “antes de Navidad”, tal como lo planteó Mario Pergolini, vice 1° de la ribera, el acuerdo económico, la conformación del cuerpo técnico y la búsqueda de un diagnóstico acabado de la economía del club tras la gestión de Daniel Angelici dilataron la confirmación. Russo estará acompañado por Leandro Somoza como ayudante de campo y Damián Lanatta como preparador físico. Desde que Hugo Gottardi, (su histórico ladero junto al profe Guillermo Cinquetti) dejó de formar parte del equipo de trabajo del DT, se sumó Somoza, quien jugó en Boca entre 2011 y 2013, y llegó a tener diferencias públicas con Riquelme. “Un capitán es importante, pero también lo es el grupo. No sirve de nada que haya un capitán y que el grupo vaya para el otro lado. Yo me entreno y juego los domingos y nada más, no me preocupa si Riquelme me saluda o no”, dijo entonces. Pero las disidencias fueron limadas en pos de priorizar las necesidades de Boca. A ellos se sumaría Hugo Ibarra, quien era el ayudante de campo del Flaco Schiavi en la Reserva. A partir de la reestructuración que propone Román, el Flaco fue removido junto al grueso de los entrenadores de las Inferiores (Raúl Cascini fue el encargado de comunicarles la decisión); sin embargo, el ex lateral derecho se mantendría en el esquema como segundo ayudante de campo de Russo. La principal virtud que Riquelme destaca en su elegido es la capacidad para gestionar grupos y egos, rubro en el que se destacó en 2007, en un plantel con muchas figuras. La última experiencia de Russo en el fútbol argentino fue en Vélez, en 2015; en su momento, justamente había abandonado el club de Liniers para pasar a Boca. Posteriormente dirigió a Millonarios, Alianza Lima de Perú y Cerro Porteño de Paraguay. En Colombia tuvo su última gran gestión: ganó dos títulos (Torneo Finalización 2017 y Superliga 2018). El plantel de Boca comenzará su pretemporada el jueves 2 de enero, con el reencuentro del plantel y los estudios médicos de rigor. Los entrenamientos bajo la tutela de Russo darán comienzo el viernes 3. Mientras tanto, tanto el nuevo DT como la secretaría técnica afinarán el lápiz para conformar el plantel, que tiene a varios futbolistas con un signo de interrogación respecto de su futuro (Daniele de Rossi y Carlos Tevez, entre otros) y otros nombres que se transformaron en candidatos a sumarse, como el uruguayo Facundo Pellistri (Peñarol), los peruanos Renato Tapia y Paolo Guerrero, y los enganches Nahuel Bustos y Edwin Cardona. Los primeros dos amistosos serán el 16 y el 19 de enero en San Juan, ante Alianza Lima y Atlético Paranaense, respectivamente. LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO El futuro de Tevez “Tevez es un jugador del club, con mucho respeto tenemos que juntarnos con él y empezar a hablar, nada más”. Su regreso a la institución, 12 años después “Siempre tuve la ilusión de volver a Boca, los técnicos anteriores que tuvieron la suerte de ganar la Copa habían vuelto. Había un lado que me decía que en algún momento iba a volver, este es el momento y la oportunidad, Dios sabe por qué pone las cosas en qué momento y el lugar”. ¿Con qué plantel se encontró? “Soy muy respetuoso del plantel; un plantel que ha tenido sus momentos en lo futbolístico. Es un buen plantel y hay que conocerlo, ellos conocerán mi idea y la forma, tengo un gran respeto por los futbolistas. No pregunten quién se va y quién se queda hasta que no hable con ellos. No entramos en relación, es muy corto el tiempo, estamos terminando algunas cosas de la pretemporada y hay que acomodarse. Soy el que más necesita escuchar a los jugadores y que me escuchen a a mí”. Las características de juego que piensa para su equipo y la comparación con el equipo de 2007 “Del equipo que salió campeón en 2007 tengo el mejor de los recuerdos, más allá del momento brillante de Román, que fue único e inolvidable, tenía alrededor un equipo con un banco importante, con muchas cosas que hicieron que fuera el mejor equipo que dirigí; me daba confianza. Con el tiempo, el fútbol y la vida ha cambiado, no pretendo tener similitudes, sí siento una forma que entiendo que debe jugar Boca. Ya estuve acá y sé lo que piensa su gente, tengo ganas de arrancar con todo esto lo más rápido posible, este es un club que te puede dar muchísimas cosas si lo sabés disfrutar”. ¿Tiene nombres apuntados para la lista de refuerzos? “Primero hay que hacer un análisis de lo que necesitamos. Hasta que no me junte con los jugadores, son todas posibilidades, aparecen y salen un montón de cosas. Uno no puede decir nada hasta que no estemos en contacto con el plantel, y que podamos ver necesidades y formas. Para mí el futbolista siempre ha sido lo más importante en la vida del entrenador. Buscaremos ser competitivos". ¿Piensa jugar con enganche? “Siempre uno sueña con buenos jugadores, que desequilibren, especialmente en una posición de armado y generación de juego, Habrá que buscarlos y encontrarlos, veremos... Uno tiene una idea y después el desarrollo es otro, buscaremos lo mejor para intentar que este equipo juegue bien al fútbol”. El objetivo que se plantea con Boca “El objetivo es el próximo partido oficial, no podés darte el descanso necesario en Boca; bienvenido sea porque nos obliga permanentemente. El primer objetivo será el 26 de enero, por el torneo local, pasar esta etapa y llegar de la mejor manera posible. Ojalá tengamos un buen arranque. Acá en Boca siempre es ganar, uno lo tiene muy claro”. El mensaje para el plantel y los hinchas "Tenemos que tener un plantel amplio porque Boca juega mucho. Necesitamos de todos, de la mejor forma y manera posible. Lo tomo con mucha calma y tranquilidad. Contento y feliz, son situaciones que uno sabe que puede pasar pero no cuándo. Me mantuve sereno, expectante y apareció el momento. Tampoco sentí la desesperación porque había algo dentro mío que sabía que esto podía ocurrir en algún momento".