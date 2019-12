Sergio Ávila – “Aún quedan vecinos que no separa los residuos…”

Tweet Master News te sigue presentando a cada uno de los nuevos funcionarios que forman parte del gabinete de la segunda gestión de Javier Reynoso. En este caso conocemos a Sergio Ávila, nuevo encargado de RUCALIM la planta de tratamientos de residuos de América. Master News te sigue presentando a cada uno de los nuevos funcionarios que forman parte del gabinete de la segunda gestión de Javier Reynoso. La invitación “Cuando Javier (Reynoso) me ofreció el puesto medio como que me asuste, pero luego pensaba, he hecho tantas cosas en mi vida laboral que por que no intentarlo…!, lo que me asustaba era el ser funcionario, pero bueno, acá estamos, poniéndole el pecho a la balas y aprendiendo todos los días un poco más y tratando de hacer las cosas lo mejor posible…” Fundamental la separación Sea quien sea el funcionario o encargado de área del Rucalim, se hace hincapié en la separación de los residuos – “es fundamental para poder llevar a cabo un óptimo trabajo, más rápido, es fundamental…, son cuestiones que aún nos falta un poquito mejorar como sociedad, no es muy bueno el balance que se puede hacer sobre la separación de los residuos porque aún hay muchos vecinos que no lo hacen…, pero de a poco vamos a intentar ir mejorando haciendo distintas campañas de concientización y valorización del recurso más que nada…, si vieras como uno cambia la cabeza cuando trabaja en este área…” – aseguro el funcionario que está a cargo de 37 empleados municipales que trabajan dentro del Rucalim. Recolección fin de año Es importante que todos los vecinos tengamos en cuenta cómo será el cronograma de recolección de residuos este fin de año. Lunes 30 y martes 31 NO HAY RECOLECCIÓN, miércoles 1º de enero SALE TODO TIPO DE RESIDUOS – “es importante que tengamos en cuenta los días de recolección para que tengamos la ciudad limpia durante las fiestas…, estamos tratando de mejorar todo el servicio, hay cosas que corregir y en tal sentido estamos, pero necesitamos la colaboración de todos los vecinos para poder lograr el objetivo…, esperamos que esta oportunidad sea positiva para todos y felicidades Rivadavia…!!! ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >