Emoción y dolor en la misa por los 15 años de la tragedia de Cromañón: “Nos une la indolencia de la corrupción”

Tweet Familiares y amigos de las víctimas formaron parte de la celebración religiosa que ofició el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano Familiares y amigos de las víctimas formaron parte de la celebración religiosa que ofició el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano Las palabras del arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, retumbaron en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Sentados en los bancos estaban los familiares de los familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón. Una década y media después de la noche que quedó grabada en la historia de la Argentina. “Se cumplen 15 años después de la peor noche. Venimos para buscar el consuelo de de Dios. Nos une la confianza en Dios. Nos une la experiencia del horror. Nos une la indolencia de la corrupción”, dijo el sacerdote. Al mismo tiempo, un grupo de familiares se unía en el barrio de Once, a pocas cuadras del boliche, para recordar a los muertos que dejó dejó el incendio. Con carteles, con remeras, con el dolor encima. Familiares y amigos de las víctimas formaron parte de la celebración religiosa Cerca de 150 personas, entre familiares y amigos de los fallecidos, escucharon las palabras de Lozano y acompañaron la celebración religiosa que comenzó cerca de las 18:30. En las manos de muchos de los presentes estaban los mismos carteles que supieron llevar en los primeros meses después de la tragedia. Muchos de ellos conmovidos hasta las lágrimas y emocionados por un nuevo aniversario de Cromañón. “Recordamos los compromisos de las personas que se unieron a dar una mano. Gente que se puso la tragedia al hombro. Aquí estamos, rezando y dando testimonio del amor que no deja en el olvido a los que han muerto y a los que han sobrevivido”, sostuvo Lozano. Luego, emitió un mensaje de esperanza: “El amor nos hace decir presente delante de la sociedad y delante de Dios en este templo catedral”. La bandera que recuerda a todos los fallecidos fue puesta sobre el altar durante la misa Antes de que se prendieran 194 velas, en conmemoración al número de fallecidos, Lozano aseguró: “Miramos para atrás, no para quedarnos atornillados a la muerte, sino para unirnos en el amor”. Y agregó: “Nos une la esperanza que brota de la fe y se apoya en el amor de Dios”. A su lado estaba el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. Desde las 12:00 comenzaron los actos en el denominado "Santuario Cromañón", a pocos metros del boliche, que incluyeron charlas, talleres artísticos y videos conmemorativos. Por la tarde la agrupación "No nos cuenten Cromañón", formada por sobrevivientes y seguidores de Callejeros, convocó a un recital en el Obelisco que, debido a las condiciones climáticas, se tuvo que trasladar al boliche Groove, en Palermo. Hubo marchas en diferentes sectores de la ciudad de Buenos Aires para recordar a las 194 víctimas de la tragedia ocurrida en el 2004 Además, se lanzó la canción "Sin quebrarse", compuesta por Federico Claramut, uno de los sobrevivientes, e interpretada por reconocidos artistas como Alejandro Lerner, Celeste Carballo, Mimi Maura y Lito Vitale. Como cierre, a las 22:50 se encenderán 194 velas y, cinco minutos después, habrá una suelta de 48 globos azules por los padres que murieron en estos 15 años y 17 globos verdes por los jóvenes que se suicidaron. El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, ofició la misa en la Catedral Metropolitana El sábado último se inauguró un monumento en homenaje a las víctimas de la tragedia, construido en un parque de Balvanera junto a un faro de 25 metros de altura. Oscar Filardi, el padre de un sobreviviente, retrató ante Infobae cómo viven muchos de los familiares al día de hoy. El impacto de la tragedia, el miedo a que vuelva a suceder. “Nos cambió la vida. Dormimos con el celular prendido, se transformó en una obsesión. Pensas en Cromañon cuando entras a diferentes lugares. Hay un antes y un después. A mi hijo lo encontré una hora después y nos salió una frase: ‘Nos besó la muerte y nos abrazó la vida’” < Prev Próximo >